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«Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования

Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), малазийская технолого-социальная компания Angkasa-X и Научный университет Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве для организации образовательного курса в области космической инженерии.

Сотрудничество сторон позволит развивать профессиональные компетенции космических инженеров в Малайзии. Будет создан первый образовательный комплексный курс по малым спутникам, состоящий из лекций и практических занятий в университетской лаборатории. Данный образовательный курс является частью программы Space EduTech, нацеленной на студентов и профессионалов в Азии. Задачи программы - развитие талантов и навыков нового поколения инженеров, создание в ближайшем будущем кадрового резерва.

«Подписанное соглашение подтверждает высокий по мировым меркам уровень наших аэрокосмических разработок. Сотрудничество с Малазийскими компанией и университетом очень полезно и важно для нас. Мы оснащаем лабораторию и будем обучать студентов на образовательных конструкторах и оборудовании нашей разработки», - сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Для проекта «Спутникс» обеспечит проведение образовательного курса по популярным сегодня микроспутникам формата CubeSat на базе программы и учебного оборудования компании для овладения студентами основ проектирования, сборки, тестирования и управления космическими аппаратами на орбите.

Научный университет Малайзии занимает 4 место в рейтинге Impact Rankings 2022, в котором университеты оцениваются в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций.

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