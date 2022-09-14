SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2022 г. в ИТ

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 119 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября 2022 г. в ИТ.

Самыми высокооплачиваемой вакансией сентября 2022 г. в ИТ в стране стало предложение для Product manager в ИТ-компанию-резидент технопарка «Сколково», которому предлагают от 300 тыс. руб. Требуется аналогичный опыт работы от 3-х лет. От работодателя − гибкий график, ДМС сотрудникам и членам семьи по корпоративным условиям и дополнительные дни к отпуску. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В тройке лучших вакансий в сентябре 2022 г. в столице также − функциональный архитектор «1С на зарплату 250 тыс. руб. — 300 тыс. руб. в подведомственное учреждение Министерства науки и высшего образования РФ.

Программисту «1С» обещают 230 тыс. руб. в ИТ-компании по продаже и сервисному обслуживание профессионального кухонного оборудования для столовых, ресторанов быстрого питания, кафе и других предприятий общественного питания. Требуется знание предметных областей, опыт программирования от трех лет и высшее профильное образование. Обещают обсуждаемый график работы.

Самыми высокооплачиваемой вакансией сентября 2022 г. в Нижнем Новгороде стало предложение для Senior Frontend developer на зарплату 220 тыс. руб. — 250 тыс. руб. в продуктовую разработку ИТ-компании для работы с зарубежными клиентами. Требуется опыт работы от трех лет. Эта вакансия заняла четвертое место в рейтинге.

В Новосибирске больше всего готовы платить программисту «1С». Успешный кандидат должен иметь опыт работы на аналогичной должности от двух лет, знать принципы учета НДС, расчета зарплаты, а также должен уметь консультировать пользователей на доступном языке. Работодатель предлагает зарплату от 180 тыс. руб.

В Уфе в сентябре 2022 г. больше всего готовы платить React Developer. Сотруднику предстоит заниматься развитием архитектуры системы на технологиях .Net Core + React, участвовать в принятии архитектурных и технических решений по разработке программного обеспечения. Ему предлагают зарплату от 150 тыс. руб., бонусы по итогам проекта, возможность удаленной работы и гибкий график работы.

В Казани больше всего готовы платить программисту «Битрикс24». Успешный кандидат должен иметь опыт работы в Битрикс24 от трех лет, а также базовое знание языков программирования. Работодатель предлагает зарплату от 120 тыс. руб. полностью удаленную работу, гибкое начало рабочего дня, а также повышение квалификации в рамках компании.

Программисту «1С» в Волгограде обещают зарплату от 115 тыс. руб., соц. пакет и полис ДМС.

Также в рейтинг вошла вакансия программиста-разработчика «1С» в Екатеринбурге, которому готовы платить от 100 тыс. руб. Работодатель — торгово-сервисная компания, которая специализируется на продаже и сервисном обслуживании кассового, банковского и технологического оборудования. Будущему сотруднику обещают официальное оформление и корпоративную связь.

Системному администратору в Воронеже готовы платить 92 тыс. руб. – 115 тыс. руб. Ищут специалиста на удаленную работу, компания готова оплачивать обучение специалиста.

Вакансия программиста «1С» попала в список самых высокооплачиваемых в сентябре 2022 г. в Перми. Работодатель специализируется на предоставлении комплексных услуг в сфере информационных технологий. Будущему сотруднику обещают зарплату от 80 тыс. руб.

В топе наиболее высокооплачиваемых предложений сентября 2022 г. — вакансии в снабжении и ритейле, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и ИТ.

Вакансии в сфере разработки ПО вошли в топ-5 в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе. Так, в Москве на вакансии product manager готовы платить от 300 тыс. руб., а функциональному архитектору «1С» предлагают 250 тыс. руб. − 300 тыс. руб.; Senior Frontend developer в Нижнем Новгороде предлагают 220 тыс. руб. — 250 тыс. руб. в месяц, программисту «1С» в Новосибирске − от 180 тыс. руб., а full-stack.Net C#/React Developer в Перми − от 150 тыс. руб. Программисту «Битрикс24» в Казани обещают зарплату от 120 тыс. руб., программисту «1С» в Волгограде готовы платить от 115 тыс. руб., программисту-разработчику «1С» в Екатеринбурге − от 100 тыс. руб.

Наибольшую динамику спроса на персонал за прошлую неделю показала кадровая сфера: число вакансий увеличилось на 15%. Вакансий в сфере ИТ и телекоммуникаций стало больше на 11%: основной прирост коснулся сегментов системного администрирования, техподдержки и телекома.

44% работодателей индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия.

Зарплатные предложения вакансий растут чуть медленнее, чем: средние рыночные зарплатные предложения вакансий в сфере информацив аналогичный период 2021 г. На первом месте по скорости прироста — ИТ. Годовая инфляция в июле 2022 г. составила 15,1%.