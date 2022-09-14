В Москве начался прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

В столице начался прием заявок ИТ-специалистов на участие в ежегодном конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, разработчики будут объединяться в команды и создавать технологичные решения для города. Зарегистрироваться можно на сайте мероприятия до 31 октября.

«Мы приглашаем на конкурс программистов, аналитиков, дизайнеров со всей России и из других стран. Столичные ведомства предлагают им на выбор 10 задач. Одна из них связана с развитием сети городских постаматов. Участникам предстоит создать сервис, который будет определять оптимальные места для их установки. Еще одно задание — разработка цифровой платформы для молодых инноваторов, где они смогут узнавать о подходящих мерах поддержки, общаться между собой и находить финансирование», — отметила Наталья Сергунина.

Она напомнила, что конкурс проводится с 2019 г. За это время он объединил уже более 11 тыс. ИТ-специалистов практически из всех регионов России и еще из 30 стран.

Принять участие в проекте могут специалисты старше 18 лет. Им надо зарегистрироваться на сайте, создать команду от двух до пяти человек или присоединиться к существующей. Разработка решений и техническая экспертиза пройдут онлайн. В финал отберут 100 самых перспективных коллективов (по 10 для каждой задачи). Заключительная часть конкурса состоится очно в Москве в формате двухдневного фестиваля — презентация решений и награждение победителей запланированы на 17 и 18 ноября.

В этом году организаторы изменили количество призовых мест с одного до трех в рамках каждой задачи, а также в два раза увеличили общий премиальный фонд — до 20 млн руб. Команды, занявшие первые места, получат по 1 млн руб., вторые — по 600 тыс. руб., третьи — по 400 тыс. рублей. Авторы лучших проектов смогут продолжить взаимодействие с заказчиками и найти реальное применение своим продуктам.

«Для нас важно, чтобы участники не просто создавали прототипы решений и получали премии, но и дорабатывали проекты, а затем открывали стартапы, выводили на рынок продукты, участвовали в наших программах развития, привлекали инвестиции, пользовались мерами поддержки и в конечном итоге внедряли разработки, улучшая жизнь горожан», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, в прошлом году одна из команд создала рекомендательную систему для столичного бизнеса на основе технологии искусственного интеллекта. Ее включили в стартап-навигатор Москвы Startup Guide. Сегодня решение помогает предпринимателям подбирать подходящие городские меры поддержки, а институтам развития — находить новых участников своих программ.

Организатором конкурса выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития при содействии городского Департамента информационных технологий. Оператор проекта — Агентство инноваций Москвы.

Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, объединяет городские структуры и технологические компании, чтобы они могли вместе создавать, тестировать и внедрять высокотехнологичные проекты в столице.