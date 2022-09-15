3iTech и Softline заключили партнерское соглашение

3iTech, российский вендор технологий и решений в области VoiceTech, и Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации, заключили соглашение о сотрудничестве.

В портфель продуктов подразделения Softline Digital, специализирующегося на разработке и внедрении кросс-отраслевых цифровых решений, вошла платформа омниканальной речевой аналитики 3i TouchPoint Analytics компании 3iTech.

3i TouchPoint Analytics позволяет анализировать звонки, чаты и офлайн-диалоги, записанные на микрофон или аудиобейдж по более чем 40 параметрам. Решение помогает заказчикам оптимизировать бизнес-процессы, улучшить клиентский опыт и увеличить продажи.

«Мы видим в Softline надежного партнера с сильными связями среди крупных корпоративных заказчиков, заинтересованных в повышении эффективности бизнеса и укрепления конкурентоспособности на рынке, – сказал Алексей Любимов, генеральный директор 3iTech. – Уверены, что решение будет востребовано бизнесом, работающим в парадигме управления клиентским опытом».

«3iTech обладает передовым опытом и экспертизой в области разработки речевых технологий и построения сложных ИИ-решений, по своим параметрам соответствующих, а в чем-то превосходящих аналоги, что особенно актуально для наших заказчиков, ориентированных на цифровую трансформацию бизнеса», – сказала директор по развитию бизнеса Softline Digital Юлия Пчелинцева.