«Авито» открывает офис в Казани и создает новые рабочие места

«Авито» открывает центр клиентского сервиса компании. Офис рассчитан на 220 комфортных рабочих мест: около 20 из них — для ИТ-специалистов департамента разработки «Авито тех», 200 — для специалистов клиентского сервиса. Наем сотрудников продолжится 16 и 17 сентября 2022 г. в новом офисе в формате One Day Offer: в рамках одного дня соискатель, успешно пройдя собеседование, может получить предложение о работе.

Офис «Авито» в Казани, третий в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, расположился в бизнес-центре «Кремлевская плаза» на Московской улице в самом центре города. «Авито» занял почти весь третий этаж бизнес-центра площадью в 1400 кв. м.

Задачей сотрудников нового подразделения центра клиентского сервиса будет обслуживание пользователей «Авито» из разных уголков России по трем каналам связи: телефону, электронной почте и в чате на платформе. Формат работы специалистов гибридный, подразумевает сочетание нахождения в офисе и в удаленном режиме, что позволяет расширить кадровый потенциал центра до 600 рабочих мест. Кроме того, такой гибридный формат позволяет ИТ-специалистам работать из любой точки страны.

Ольга Ким, директор по персоналу «Авито»: «Столица Татарстана выбрана для открытия офиса и создания 220 новых рабочих мест по совокупности факторов. Среди них — привлекательность с точки зрения логистики, кадров и рынка недвижимости, высокий туристический потенциал и уровень жизни в городе. По всем этим качествам Казань уверенно опередила другие города. Следующий офис мы планируем открыть в Самаре. Мы взяли курс на расширение центра клиентского сервиса в регионах, так как нашим главным ориентиром всегда был и остается клиент. Мы делаем все, чтобы обеспечить ему самое лучшее живое обслуживание и поддержку».

В церемонии открытия офиса приняли участие Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова, заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров, управляющий директор «Авито» Артем Кумпель, директор по персоналу «Авито» Ольга Ким, руководитель центра клиентского сервиса в Казани Сергей Данилицкий.

Артем Кумпель, управляющий директор «Авито»: «Каждый день на “Авито” приходят более 22 млн человек со всей России с кардинально разными запросами: от покупки смартфона и выбора репетитора до поиска квартиры и сотрудников. Наши возможности как крупнейшей платформы для коммерции позволяют успешно закрыть потребности каждого человека. Мы создали прочный фундамент, который позволяет бизнес-клиентам использовать платформу как эффективный инструмент для развития в масштабах всей страны. Открывая офис в Казани, мы надеемся стать ближе к нашим клиентам во всех смыслах. Сокращение расстояний позволит скрупулезно вникать в каждую ситуацию, повышая качество взаимодействия с нашими пользователями. Мы благодарим правительство Татарстана и города Казани за открытость, бесценную поддержку и за создание благоприятных условия для развития бизнеса в регионе».

Всего в Татарстане размещено 5,86 млн объявлений* от частных продавцов и предпринимателей, а также интернет-магазинов. Лидируют объявления об автомобилях, товарах и работе (резюме и вакансии).

По итогам августа 2022 г. количество частных продавцов и предпринимателей из Республики Татарстан превысило 609 тыс., что на 26% больше, чем по итогам августа 2021 г. 18% размещенных объявлений — от представителей малого и среднего бизнеса, 81,7% — от частных продавцов.

Дизайн и оформление офиса

Пространство в планировке open space, ресепшн, переговорные комнаты, закрытые капсулы для созвонов, кухня, места для отдыха, гардеробные комнаты — ждут новых сотрудников. Автором дизайна проекта стало архитектурное бюро ABD architects. Для оформления выбрана синергия современного искусства, колорита Республики Татарстан, технологий и корпоративных ценностей компании, которую отразили через пиксельный арт, созданный искусственным интеллектом. В художественной росписи, выполненной художниками Stenopis, на стенах офиса нашли отражение казанская архитектура, национальные орнаменты и символы.

Эффектными решениями в интерьере стали открытые потолки, стеклянные перегородки, позволяющие свету свободно проникать во все зоны офиса. Осенью 2022 г. планируется роспись стен в коллаборации с художниками и озеленение пространства, как это сделано в столичных офисах. Цветовую гамму решили сохранить в одновременно ярких и приглушенных цветах бренда «Авито»: зеленом, красном, синем и фиолетовом.

Штаб-квартира «Авито» располагается в Москве, а в Санкт-Петербурге находится центр клиентского сервиса. В столице компания занимает шесть этажей общей площадью около 16 тыс. кв. м на Лесной улице в бизнес-центре «Белые сады» с панорамными окнами практически из любого рабочего места и собственными террасами. В Северной столице офис общей площадью 7000 кв. м расположен в деловом центре «Санкт-Петербург Плаза» на Малой Охте.

* Согласно данным «Авито» на 1 сентября 2022 г.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. «Авито» работает в России 15 лет. География оказания услуг — вся территория России. В компании трудоустроено более 5000 человек, из которых более 600 были наняты в 2022 г. За I квартал 2022 г. команда разработки и продукта выросла на 240 сотрудников, клиентского сервиса — на 230 человек, аналитиков — на 35 специалистов, отдел маркетинга и продаж — на 65 человек. Офисы «Авито» располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и со стороны представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.