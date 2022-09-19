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«Норбит» и Datawave объявили о партнерстве

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Datawave, российский разработчик MarTech-решений, стали партнерами. В рамках сотрудничества компании будут развивать на российском рынке решения для управления клиентским опытом. Одним из них станет CDP-платформа (Customer Data Platform) для омниканальной работы с клиентскими данными. Усилия планируется сосредоточить на финансовом секторе, телекоме и ритейле.

Datawave CDP – технологичный инструмент для повышения эффективности продаж и сервисов. Платформа агрегирует и анализирует разнообразные типы данных о клиентах из множества источников, основываясь на которых в системе создается единый клиентский профиль. Он используется для сегментации, аналитики, для запуска персонализированных маркетинговых кампаний и оценки их результативности. Платформа также может стать полезным инструментом для предприятий, которые поддерживают одновременно несколько каналов продаж и разветвленную сеть коммуникаций, выполняя функции единого центра управления, точки сбора статистики и контроля качества клиентского сервиса.

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