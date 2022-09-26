66% разработчиков и программистов не имеют профильного высшего образования

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснила, сколько программистов и разработчиков, а также занятых в ИТ-сфере в России имеют профильное высшее образование. В рамках исследования были проанализированы данные из резюме 813 тыс. разработчиков и 2,7 млн всех занятых в ИТ. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

По данным базы резюме HeadHunter за 2022 г., 66% (или 170 тыс.) разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования, наличие профильного высшего образования встречается лишь у каждого третьего.

Характерной особенностью является обратная пропорциальность между возрастом и наличием профильного высшего образования. Так, чем старше программист, тем реже он обладает таким образованием. Среди разработчиков в возрасте 25-34 лет непрофильное высшее встречается у 67%, в возрасте 35-44 – у 69%, 45 и старше – у 78%. Таким образом, если будет учтен критерий профильности высшего образование для отсрочки от частичной мобилизации, она затронет свыше 200 тыс. самых опытных и ценных программистов.

Как известно, ИТ-продукт – один из самых сложных и ресурсоемких результатов интеллектуального труда в современном мире. В его создании, поддержке и развитии участвуют не только непосредственно сами разработчики и программисты, им занимаются целые команды – от ИТ-руководителей, продакт-менеджеров, тестировщиков, дизайнеров до специалистов по кибербезопасности.

Что касается всей ИТ-сферы, то доля ИТ-специалистов без профильного высшего образования еще выше – 79% (среди мужчин – 74%, среди женщин – 87%). При этом также среди опытных ИТ-специалистов (от 3 до 9 лет опыта) зафиксирована самая высокая доля, не имеющих профильного высшего образования, - 80%.

Как считают аналитики HeadHunter, низкая доля наличия профильного высшего образования среди программистов и разработчиков и вообще всех ИТ-специалистов объясняется тем, что ИТ-сфера ежегодно привлекала десятки тысяч талантливых людей, которые могли обучиться ИТ-профессиям без получения профильного высшего образования. Подавляющее большинство компаний в условиях острого дефицита вообще не обращают внимание на наличие профильного высшего образования и не указывают такое требование в вакансиях, на первый план всегда выходили наличие нужного технологического стека, навыков и опыта создания и развития успешных ИТ-продуктов и решений.

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HeadHunter – российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. База компании содержит свыше 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2021 г. составило свыше 933 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.