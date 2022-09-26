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АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса

«АТОЛ Sigma» прошла конкурсный отбор и официально стала участником «Программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса». В рамках нее любые компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в реестре МСП, могут получить скидку 50% на цифровые сервисы «АТОЛ Sigma».

Решения Sigma — это смарт-терминалы и кассовое программное обеспечение, работающее по модели SaaS. Они ориентированы, прежде всего, на микро- и малый бизнес в сфере торговли, HoReCa и услуг. Продукты Sigma помогают в цифровизации процессов обслуживания, товароучета, управления складом и бухгалтерией в перечисленных отраслях.

«Решения адаптированы под требования российского законодательства, в том числе готовы к работе с маркированными товарами. Обновления кассового ПО при изменениях законов происходят автоматически. Программные продукты «АТОЛ Sigma» обеспечивают выполнение всех операций в точке продаж, общепита или услуг и позволяют анализировать и контролировать бизнес удаленно с помощью облачных сервисов. Это позволяет предпринимателям забыть о рутине и сосредоточиться на своем бизнесе», – сказал директор по продукту «АТОЛ Sigma» Сергей Капацевич.

Специальные условия распространяются на тарифы «Развитие» и «Бизнес». До 31 декабря 2022 г. скидкой смогут воспользоваться как действующие клиенты компании, так и новые организации. Для включения в реестр малого и среднего предпринимательства достаточно иметь оборот до 2 млрд руб. в год и штат не более 250 сотрудников.

Программа была запущена Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2021 г. В ней могут принять участие только российские поставщики программного обеспечения, прошедшие конкурсный отбор. Оставшуюся сумму разработчикам компенсирует государство.

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