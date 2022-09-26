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Более 110 тыс. студентов зачислено на «цифровые кафедры» вузов

Более 110 тыс. студентов зачислено на «цифровые кафедры» 114 российских вузов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что «цифровые кафедры» были созданы в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». На них студенты могут получить ИТ-компетенции параллельно с изучением основной программы.

«По поручению Президента Владимира Путина Правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки ИТ-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций. В рамках приемной кампании на «цифровые кафедры» было подано более 140 тыс. заявлений. Зачислено свыше 110 тыс. студентов. Сейчас – на старте обучения – проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей ИТ-отрасли.

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