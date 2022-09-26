Свыше половины россиян осенью работают в гибридном формате, свыше трети – на удаленке

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснила, в каком формате соискатели работают эффективнее, как удаленная работа влияет на отношение к работе, а также какие плюсы и минусы есть в дистанционном формате работы. Опрос проводился с 5 по 20 сентября 2022 г. среди 5429 российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

46% респондентов рассматривают в первую очередь вакансии, предлагающие работу удаленно. Также 46% переходили на удаленку в связи с пандемией COVID-19. При этом в течение 2022 г. основная часть не переходила на «удаленку», чуть больше четверти (27%) перешли зимой, 7% - весной, 4% - летом. 60% оценили дистанционный формат: преимуществ больше, чем казалось, каждому пятому нравился этот формат еще до пандемии.

Говоря о том, в каком формате соискатели работают наиболее эффективно, 54% указали гибридный формат, 35% - полностью удаленно, 11% - в офисе. Два-три дня – оптимальный режим гибридного формата работы. Так сказали 64% тех, кто переходил в пандемию на удаленку, но сейчас работает в гибриде.

Экономия времени и денег на дорогу до работы (79%), больше времени на сон, отдых и общение с близкими (38%), более уютная и комфортная обстановка (34%) – топ-3 главных плюсов работы в дистанционном формате. Среди минусов: недостаток движения, снижение общей активности (42%), нет разделения рабочего и личного времени (35%), нет спонтанных встреч и коммуникации с людьми (20%).

В целом каждый третий пользуется средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса (23% носит маски в общественном транспорте и торговых центрах, 6% - пользуются СИЗ всегда и везде, 4% - только на работе, т.к. этого требует работодатель. Каждый четвертый опрошенный соискатель боится новой волны коронавируса. Среди них 44% планируют перейти на дистанционный формат работы.

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HeadHunter – российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. База компании содержит свыше 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2021 г. составило свыше 933 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.