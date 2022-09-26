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«T1 Cloud» стал партнером ITSumma

Облачный провайдер «T1 Cloud» стал партнером ITSumma, российского поставщика услуг по созданию и техническому сопровождению ИТ-инфраструктур по модели on premise или с использованием облачных сервисов.

ITSumma будет использовать облачное хранилище «T1 Cloud» для оказания сервисных услуг собственным клиентам, помогать им мигрировать в облако «T1 Cloud», подстраивать его инфраструктуру под нужды заказчиков с использованием сервисов и услуг платформы «T1 Cloud», а также обеспечивать поддержку системы, оказывать DevOps-услуги.

ITSumma специализируется на внедрении DevOps-инструментов, предоставлении услуг DataOps/MLops и поддержке информационных систем в режиме 24/7, создании и техническом сопровождении SRE-экосистем и ИТ-инфраструктур по модели on premise (распространение услуг по подписке) с использованием облачных сервисов. Пул клиентов ITSumma весьма разнообразен: от онлайн-магазинов и СМИ до цифровых сервисов авиаперевозчиков.

«Теперь благодаря нашему официальному партнерству клиенты «T1 Cloud» могут обратиться напрямую к сертифицированным DevOps-инженерам ITSumma, которые знают все особенности сервисов «T1 Cloud». Мы можем как помочь с переносом существующей инфраструктуры в облако, так и с нуля спроектировать надежную и отказоустойчивую инфраструктуру. В свою очередь наши заказчики смогут приобрести необходимые облачные мощности платформы «Т1 Cloud» непосредственно при обращении к ITSumma», – сказал Антон Баранов, директор по развитию бизнеса ITSumma.

«Облачное хранилище для бизнеса позволяет надежно и недорого хранить данные, обеспечивать доступ к ним и масштабировать ресурсы. Наше партнерство с ITSumma будет помогать бизнесу заказчиков в комплексном решении задач цифрового развития, способствовать взаимной лидогенерации и привлечению новых клиентов для миграции на мощности «T1 Cloud», – отметил Вячеслав Дубенский, руководитель направления по развитию партнерской сети «T1 Cloud».

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