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«Тринити» поможет в подготовке студентов МГТУ

«Тринити», системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, ведущий технологический университет, подписали меморандум о работе по нескольким направлениям. Благодаря партнерству вуз получил необходимую инфраструктуру на базе оборудования «Тринити» и развернул совместную лабораторию. Эксперты «Тринити» проведут курс лекций по актуальным темам, а студенты смогут пройти практику в компании.

Системный интегратор создал инфраструктуру в МГТУ им. Н.Э. Баумана для изучения следующих тем: проектирование и построение сетей, информационная безопасность, технологии искусственного интеллекта и интернета вещей (IoT). «Тринити» также обеспечил вуз оборудованием для создания лабораторных стендов, на которых студенты уже реализуют дипломные проекты по направлениям сетей, ИБ и ИИ.

Эксперты «Тринити» планируют провести ряд занятий по наиболее актуальным и интересным для студентов направлениям в рамках работы лаборатории. Помимо этого, в офисе компании периодически проходят дни открытых дверей и другие мероприятия для студентов, где они могут пообщаться с сотрудниками разных отделов и ближе познакомиться с работой в системном интеграторе.

Еще одно важное направление сотрудничества — возможность прохождения практики для студентов-выпускников в «Тринити». Самых успешных кандидатов приглашают на трехмесячную оплачиваемую стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Благодаря этому студенты смогут заранее подготовиться и адаптироваться к работе в системном интеграторе по специальностям «инженер», «пресейл/аккаунт-менеджер», а также специалист отдела информационной безопасности.

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