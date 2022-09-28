CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение

CompTek (входит в группу «Ланит») и российский разработчик и производитель современных средств связи группа компаний «Информтехника» заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит партнерам дистрибьютора строить, поддерживать и модернизировать системы унифицированных коммуникаций на основе отечественных решений.

«Информтехника» – российский специалист в области сложных комплексных телекоммуникационных проектов, имеющий в своем составе производственные, сервисные отделы, а также отделы разработки. Компания осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию образцов техники, отрабатывает новейшие принципы построения сетей связи и проектирования объектов открытой и специальной связи.

Многофункциональная IP АТС «Миником MX-1000», системы абонентского радиодоступа и микросотовой связи стандарта DECT «Миником-DECT», система транкинговой связи стандарта TETRA «Миником-TETRA», корпоративный мессенджер «Росчат», линейка активного сетевого оборудования «Поток» – все эти решения имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения или внесены в реестр отечественного ПО Минцифры.

Заключенное соглашение дает партнерам CompTek доступ ко всей линейке оборудования и ПО «Информтехники». Все компоненты совместимы с широким спектром оборудования и корпоративного программного обеспечения, поэтому внедряемые решения бесшовно интегрируются в уже существующую ИТ-инфраструктуру заказчика.

«Сейчас задача предложить российским организациям отечественные телекоммуникационные решения, не уступающие зарубежным аналогам по качеству, надёжности, функционалу и техническим характеристикам, стала еще актуальнее. Мы рассчитываем, что партнерство с CompTek позволит донести наши продукты до широкого круга ИТ-компаний и конечных заказчиков», — сказал генеральный директор компании «Информтехника и связь» Артем Чепрак.