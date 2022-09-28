VK объявила о продаже My.Games

VK сообщила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявила о продаже 100% компании My.Games Александру Чачава, управляющему партнеру Leta Capital. Сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты.

Стоимость сделки составила $642 млн. Сооснователь My.Games Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать My.Games.

VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. VK Play — российская игровая площадка, запущенная в апреле 2022 г. Она объединяет все игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.