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Дефицита специалистов по маркировке не будет: интеграторы помогут бизнесу с квалицированными ИТ-специалистами

В текущей ситуации, если какие-то из специалистов, отвечающих за работу информационных систем, из отраслей в периметре цифровой маркировки будут призваны для выполнения воинского долга, ЦРПТ вместе со 150 интеграторами готовы оказать необходимую поддержку производителям и предоставить квалифицированных ИТ-специалистов на аутсорс и аутстафф. Системные интеграторы полностью подтверждают готовность оказать всестороннюю поддержку предприятий и в случае необходимости предоставить собственные ресурсы для поддержки работоспособности информационных систем предприятий. Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

По заявлениям самих отраслей текущая ситуация не носит критического характера и остается стабильной. Оператор уже сталкивался с гораздо более сложными вопросами в период внедрения маркировки лекарств в 2020 г. – на фоне первой волны пандемии COVID-19 – и в апреле 2022 г., когда решались вопросы поставок оборудования и расходных материалов. Все сложные ситуации удалось оперативно преодолеть.

Компании, в случае если поддержка потребуется, могут обратиться в службу поддержки «Честного знака» или к персональным менеджерам.

«Мы внимательно следим за потребностями бизнеса, чтобы максимально быстро удовлетворить их. Сейчас главное – обеспечить бесперебойную работу в соответствии со всеми нормативными требованиями, поэтому мы договорились направлять своих инженеров на предприятия, профильные специалисты которых попали под мобилизацию», - сказал представитель системного интегратора «Векас».

«У нас достаточно высококвалифицированных специалистов, чтобы поддержать тех, кто внезапно потерял своих инженеров. Услышав предложение ЦРПТ в случае необходимости помочь отраслям, мы сразу откликнулись. Наша служба технической поддержки переведена в усиленный режим работы», - отметил директор по развитию «ЭНКОД» Андрей Шаверин.

«Наши специалисты готовы прийти на помощь компаниям, испытывающим сложности с поиском замены квалифицированных кадров, которые занимались поддержкой информационных систем. Уверены, что сложностей с заменой временно выбывших не возникнет», - сказал представитель интегратора «Меридиан».

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