VK запускает направление по развитию лейблов VK Records

В музыкальной экосистеме VK появилось новое бизнес-направление VK Records, которое будет создавать и управлять собственными музыкальными лейблами. Новую структуру возглавил продюсер Виктор Абрамов.

VK Records будет искать таланты внутри соцсети «Вконтакте» и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение артистов на 360 градусов ресурсами VK — это дистрибуция, продюсирование и продвижение контента, развитие профессиональных качеств артиста, концерты и рекламная деятельность.

В VK Records уже вошли два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый занимается развитием поп-музыки, а второй работает с рэп-артистами. На лейбл VK Music Records уже подписаны несколько артистов, среди которых есть Тима Акимов и ESMI.

В дальнейшем планируется, что количество лейблов будет увеличиваться, и каждый будет развивать отдельное музыкальное направление. Лейблы будут создаваться по жанрам музыки — поп, рэп, электронная и рок-музыка.

Виктор Абрамов, директор VK Records, сказал: «Сегодня музыкальный рынок переживает беспрецедентные изменения, и многие артисты оказались в замешательстве, не понимая, как дальше заниматься творчеством и развивать свою карьеру. Направление VK Records создаст эффективную систему поддержки артистов, в которой будет всё необходимое: от создания качественного контента до выстраивания большого бренда вокруг артиста. В VK множество инструментов для начинающих артистов, и благодаря этому и с нашей поддержкой творческий процесс для музыканта станет проще, а путь к известности — короче».