HeadHunter открыл бесплатный доступ к платформе обратной связи kakdela на ближайшие пять месяцев .

В текущих реалиях непросто всем — нужно заботиться о себе, близких, коллегах и при этом сохранять продуктивность. Чтобы можно было оценивать уровень стресса сотрудников и поддерживать их в трудные времена, HeadHunter открываем доступ к платформе обратной связи kakdela на ближайшие пять месяцев. Никакой оплаты и ограничений для всех клиентов HeadHunter. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

kakdela — многофункциональный инструмент для сбора обратной связи. Его используют для оценки уровня вовлеченности, лояльности, удовлетворенности сотрудников, проведения экзит-интервью в компании — в сервисе есть 14 готовых шаблонов для разных HR-поводов. Но здесь и сейчас он особенно полезен для непрерывной коммуникации с коллегами: чтобы узнавать об их самоощущении и принимать решения, опираясь на факты. Создавать опросы могут не только лидеры HR-направлений, но и линейные руководители, которым важно держать руку на пульсе и поддерживать команду.

Какие опросы сейчас помогут

- «Самочувствие и тревожность сотрудников». Этот готовый шаблон состоит из восьми вопросов. Их можно редактировать и дополнять при необходимости. Опрос помогает оценивать эмоциональное состояние сотрудников и находить ответы, как компания может помочь сегодня людям.

- Опрос для Q&A-сессии. Анкета создана для сбора вопросов для проведения информационной сессии с руководством компании. Сотрудники могут поделиться тем, что их волнует, а руководители — подготовить ответы.

- Свободная форма опроса. Позволяет самостоятельно сформировать описание и весь пул вопросов, чтобы оперативно получить ответы или собрать мнения сотрудников. Например, узнать об их ближайших планах или запросах на помощь.

Как работать с сервисом

На подготовку и запуск опроса потребуется минимум времени и ресурсов: в шаблонах уже есть все необходимые вопросы, вам нужно лишь добавить больше информации о компании. Например, в одном из вопросов указать в вариантах выбора названия отделов, департаментов вашей организации, чтобы выделить из общего числа сотрудников отдельные группы. Разбивка всегда полезна для более точной интерпретации результатов.

Создать свой опрос тоже легко — конструктор простой и интуитивно понятный. Кроме того, kakdela всегда дает подсказки. Исследование можно сначала «отпилотировать»‎ на коллегах или руководителе, отправив им тестовую ссылку, при необходимости внести изменения в вопросы, а затем уже «расшарить» опрос по сотрудникам. Результаты будут представлены в наглядном дашборде, ими всегда можно поделиться с коллегами.

И еще одна полезная фишка: если в исследовании есть разбивка по направлениям, командам, отделам, департаментам и т. п., то в дашборде можно смотреть данные по каждой категории отдельно и точечно делиться этими результатами с коллегами. Например, руководителю отдела маркетинга будут интересны данные по его команде, а техническому директору — ответы его сотрудников, каждый получит нужную ему информацию. Для расширенного анализа вам пригодятся результаты в Excel — скачайте их в один клик.

Как войти в систему

Перейти по ссылке и нажать «Создать опрос». Для регистрации вам потребуются почта и пароль от кабинета работодателя на HeadHunter.

Как дать права для работы с опросами коллегам

Отправить коллеге ссылку, если у него есть регистрация работодателя на HeadHunter. Все, что ему нужно, — ввести почту и пароль от личного кабинета на HeadHunter на странице авторизации kakdela. Доступ к сервису откроется автоматически, все ваши коллеги попадут в пространство вашей компании на kakdela и вы сможете делиться опросами друг с другом. Авторизоваться и работать с сервисом может любое количество коллег — лимитов нет.

Как предоставить доступ коллеге, чтобы работать над одним опросом вместе

Коллега должен иметь учетную запись менеджера на HeadHunter, тогда можно поделиться с ним доступом на странице опросов: выберите нужный, нажмите + и добавьте рабочую электронную почту коллеги.

Как увидеть опрос «глазами сотрудника»

Для этого есть опция предпросмотра — нужно перейти на страницу опроса, найти значок в виде глаза и кликнуть на него.

Как отправить опрос сотрудникам

Если вы проверили анкету и готовы разослать опрос по сотрудникам, перейдите на вкладку «Отправить сотрудникам». Система сгенерирует ссылку. При переходе по ней работники смогут пройти опрос. Их ответы сразу будут отображаться в результатах исследования, так что вы сможете следить за ходом опроса и остановить его в любой момент.

Для рассылки опроса можно воспользоваться сервисом рассылок kakdela — это новая опция. Она дает возможность собирать как анонимные, так и персональные ответы сотрудников, а также структурировать результаты в зависимости от групп рассылки. Достаточно ввести электронные адреса сотрудников, для каждого указать команду/подразделение/департамент или регион. А дальше kakdela отправит приглашения по указанным адресам, покажет, кто прошел опрос, а кто пока нет, и автоматически построит статистику по командам или регионам.

Также ссылку на прохождение опроса можно разослать сотрудникам по корпоративной почте, через рабочие чаты или разместить ее в новости на корпоративном портале. Кстати, специально для этого есть QR-код.

Что будет, если остановить опрос

Сотрудники не смогут перейти по ссылке, а значит — продолжать заполнять опрос. Чтобы перезапустить исследование, зайдите на страницу «Опросы» и нажмите на соответствующую кнопку запуска. Ссылка на прохождение останется прежней.

Можно ли вносить изменения в уже запущенный опрос

Да. Но мы рекомендуем исправлять только грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. Если вы добавите или удалите вопросы, перестроите логику прохождения, то изменения могут повлиять на точность данных, а следовательно — исказить результаты.

Где посмотреть результаты опроса

Зайдите в нужный опрос и найдите вкладку «Результаты» в верхнем меню. Там же есть опции поделиться или выгрузить данные в Excel.

Как поделиться ссылкой на результаты

Итоги опроса можно отправить любому человеку, достаточно скопировать ссылку на исследование на странице «Результаты» после его завершения.

Что дальше

Доступ к kakdela без оплаты будет действовать до 1 марта 2023 г. В течение этого времени не будет никаких ограничений по количеству опросов и участников. Все результаты исследований за этот период сохранятся и будут доступны в дальнейшем.

Опросы дают возможность понимать и контролировать ситуацию, влиять на настроения в командах и, что особенно ценно сегодня, проявлять внимание к сотрудникам. Вся система обратной связи нужна для того, чтобы искать решения.

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