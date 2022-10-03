Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты

Moscow Digital School при участии экспертов рекрутинговой компании Get experts подготовили исследование рынка труда индустрии GameDev в России и Белоруссии. Подобный анализ проведен впервые. Он отражает данные о соотношении спроса и предложения не только у разработчиков, художников и дизайнеров, но и у юристов, специализирующихся на поддержке разработки и издания игр. В исследовании были использованы данные полученные с 1 апреля по 19 сентября 2022 г. В нем приняли участие 1123 специалиста, стаж работы которых превышает пять лет, а в портфолио обязательно присутствует опыт создания игр с нуля. Среди юристов опрошены преимущественно сотрудники международных и российских юридических фирм, уровня Senior Associate и выше, работающих в практиках интеллектуальной собственности и информационных технологий с опытом работы больше восьми лет. В исследовании приведен средний совокупный доход специалистов за шесть месяцев: он включает в себя как оклад, так и бонусную часть вознаграждения.

Несмотря на ограничения, с которыми столкнулась индустрия GameDev в России и Белоруссии, уровень зарплат внутри стран остается одним из самых высоких по сравнению с другими отраслями. На максимальную оплату, как правило, могут рассчитывать те специалисты, которые работают в небольших студиях-стартапах. При этом пакет дополнительных бонусов у крупных локальных игроков шире, чем у стартапов или компаний, удаленно сотрудничающих с профессионалами из других стран. Как правило, 70% компаний, респонденты которых попали в выборку, поощряют сотрудников квартальными или годовыми бонусами. Размер зависит от выполнения личных KPI. 93% опрошенных получают их регулярно.

Средняя заработная плата у разработчиков выше, чем у других специалистов, но при этом максимальный доход по художественным ролям (Motion Designer, Game Designer, Animator и др.) превышает зарплату разработчиков, что связано с небольшим количеством профессионалов на рынке. Например, в Москве и области у старших специалистов по направлению Game Developer C++ максимальная заработная плата составляет 485 тыс. руб., в других регионах — 460 тыс. руб., в Белоруссии — 421 тыс. руб. А у Motion Designer — 650 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 372 тыс. руб. для Москвы/МО, других регионов и Белоруссии соответственно.

Соискатель на должность Game Producer в среднем может рассчитывать на 513 тыс. руб. в Москве и МО, 420 тыс. руб. в других регионах России и на 427 тыс. руб. в Белоруссии. А профессионал Animator может претендовать на максимальную заработную плату в 350 тыс. руб. в Москве и МО, 330 тыс. руб. в других регионах России.

Развитие рынка GameDev в России и Белоруссии влечет за собой острую потребность в квалифицированных юристах, которые специализируются на поддержке игровой индустрии. Как отмечает генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров, сейчас наблюдается нехватка специалистов с достаточным уровнем экспертизы. По данным исследования, на замещение одной вакансии требуется более двух месяцев.

Платить юристам по GameDev готовы порядка 493 тыс. руб. в Москве и области, 216 тыс. руб. в других регионах России. При этом максимальные оклады специалистов составляют 550 тыс. руб. в столице и 300 тыс. руб. по стране. «Юристам в игровой индустрии кроме знаний права необходимо понимание специфики разработки видеоигр как с точки зрения интеллектуальной собственности, так и с точки зрения процессов и создаваемого контента», — сказал Дмитрий Захаров. Результаты исследования показывают, что особые требования к экспертизе поднимают планку вознаграждения специалистов — она гораздо выше среднего уровня зарплатных ожиданий в других отраслях права.

По словам Павла Мосейкина, генерального директора крупнейшей школы в сфере разработки игр в России и СНГ XYZ, спрос на рынке труда GameDev индустрии в России и Белоруссии последние месяцы стабилизировался. Он отмечает, что заказчики и работодатели есть и в России, и за рубежом. «К нам по прежнему часто приходят компании-работодатели из индустрии с запросом на талантливых студентов. Среди изменений: на рынке стало еще больше распределенных команд. Компании готовы брать на работу специалистов из разных стран и предлагают конкурентные условия удаленной работы. Иностранные аутсорс-студии также продолжают нанимать российских геймдев-специалистов, включая разработчиков, 3D-шников и т.д.», — сказал Павел Мосейкин.

Говоря о трендах и ожиданиях кандидатов при смене места работы, соискатели опираются не только на зарплату, но и на бенефиты. Сегодня компании индустрии GameDev, помимо минимальных опций в виде ДМС (включая страхование жизни от несчастных случаев при выезде за рубеж), предлагают: мобильную связь и фитнес за счет компании, возможность выбора оборудования, ежемесячное возмещение за обустройство рабочего места вне офиса, гибкий график, компенсацию за организацию участия в профильных мероприятиях.

При смене места работы кандидаты ожидают увеличения совокупного дохода на 17-20%. При этом 87% соискателей, решающихся на смену места работы со стабильной компании на стартап, надеются на прирост в заработной плате на уровне 27-35% по сравнению с текущим доходом. Специалисты уровня Senior ориентируются только на оклад, а профессионалы уровня Executive\Manager ожидают большую бонусную часть сверх оклада по результатам своей работы.

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Moscow Digital School — это образовательная платформа, которая помогает специалистам найти свой профессиональный путь и достигнуть намеченных целей через развитие в профессии.

Get experts — бывшая британская рекрутинговая компания, которая была выкуплена российским менеджментом и продолжила работу на российском рынке под брендом Get experts. В фокусе экспертизы компании — подбор менеджеров высшего и среднего звена, экспертов на постоянные и временные проекты, оценка рынка кандидатов для работодателей и карьерное консультирование.

Комментарии

Анна Иванова, менеджер направлений Информационные технологии и телекоммуникации и Финансовые институты рекрутинговой компании Get experts: «В данный момент рынок GameDev России и Белоруссии однозначно претерпевает серьезные изменения. Это видно по тому, как меняется список активных игроков и как растет спрос на специалистов со стороны компаний из других стран. Кроме того, все большее внимание уделяется образованию в данной сфере. Внимание государства к индустрии повышается. Если говорить именно о рынке труда, то оценить влияние таких изменений будет возможно в перспективе нескольких лет. Однозначно можно утверждать, что уровень заработных плат на рынке сохраняется на стабильно высоком уровне, так же как сохраняются и сложности с рекрутментом на middle- и senior-роли. Несмотря на уход некоторых крупных игроков и одномоментное высвобождение профессионалов, рынок труда остается кандидатским. При этом мотивация кандидатов следующая: деньги, удаленка и именитые проекты. По сравнению с весной и началом лета количество открытых вакансий растет».

Павел Мосейкин, сооснователь и генеральный директор крупнейшей школы в сфере разработки игр в России и СНГ XYZ School: «Разработка видеоигр всегда была глобальной, поэтому изменения на рынке затронули большинство компаний. Рынок хоть и замедлился, но не останавливается, многие студии продолжили свою работу, специалисты активно трудоустраиваются в иностранные и местные компании. Нехватка специалистов в геймдеве была всегда и она никуда не делась. В СНГ все еще нет четко сформированного представления о геймдев-профессиях, если сравнивать со смежными направлениями, например, IT. Нехватка кадров особенно наблюдается среди высококвалифицированных специалистов. Это связано с тем, что подготовка профессионалов уровня middle+, senior требует продолжительного обучения и формирования большой практической базы. Заказчики и работодатели есть и в России, и за рубежом. К нам по прежнему часто приходят компании-работодатели из индустрии с запросом на талантливых студентов. На рынке стало больше распределенных команд, компании готовы брать на работу специалистов из разных стран и предлагают конкурентные условия удаленной работы. Иностранные аутсорс-студии также продолжают нанимать российских геймдев-специалистов, включая разработчиков, 3D-шников и т.д.».