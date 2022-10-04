ИТ-интегратор NOVARDIS и провайдер платформы по автоматизации маркетинга Altcraft объявили о сотрудничестве

Компания NOVARDIS и российский разработчик платформы автоматизации маркетинга Altcraft подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили CNews представители NOVARDIS. Компании предложат крупным клиентам расширенную экспертизу по внедрению платформы автоматизации омниканального маркетинга.

Платформа Altcraft помогает объединить информацию из разных источников данных, сформировать единый профиль клиента 360, повысить лояльность и ценность жизненного цикла клиента, создать автоматические сценарии взаимодействия с аудиторией в digital-каналах. В функционал платформы входят инструменты для директ-маркетинга, обработки ретроспективных и поступающих в режиме реального времени данных по маркетинговым действиям клиента, а также инструменты для качественной аналитики и персонализации маркетинговых коммуникаций. Продукт доступен в двух вариантах использования – облачная версия и on-premise.

NOVARDIS обладает экспертизой по внедрению систем для автоматизации маркетинга и имеет в портфеле проекты с крупными ритейлерами: «Утконос», Faberlic, «Азбука вкуса», «Винлаб», «Рив гош». Благодаря партнерству двух компаний заказчики смогут получить продукт «под ключ», адаптированный с учетом best practices внедрений систем зарубежных вендоров (SAP Marketing, Emarsys) и опыта российских компаний, уже успешно эксплуатирующих Altcraft («Юмани», «Открытие Брокер», Aviasales, страховые компании «Альфастрахование», «Согласие» и др.).

«Altcraft позволяет размещать систему и ее данные во внутреннем контуре заказчика, тем самым обеспечивая сохранность данных клиентов, что критически важно для наших заказчиков. Помимо важного для бизнеса аспекта безопасности персональных данных, система обладает широким функционалом для выстраивания сильного digital-маркетинга, удовлетворяющего потребности крупного бизнеса. Продукт заменит иностранных вендоров для тех компаний, кто выбрал путь импортозамещения», – прокомментировал Марк Ройтенберг, управляющий партнер компании NOVARDIS.

«Сотрудничество Altcraft и NOVARDIS открывает новую главу для обеих компаний на рынке, позволяя предлагать отечественное решение в сфере digital-маркетинга вместе с широкими компетенциями интегратора для текущих и новых заказчиков, – комментирует руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами компании Altcraft Илья Загороднюк. – Мы уверены в отличных перспективах сотрудничества по всем направлениям. Это позволит совместно укрепить позиции на российском рынке, а заказчики будут уверены в своей независимости от иностранных программных продуктов».

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Altcraft – российская компания-разработчик программного обеспечения Altcraft Platform – омниканальной CDP для управления маркетингом и direct-коммуникации с клиентами. Компания является членом ИТ-ассоциации «РУССОФТ» и ИТ-кластера Рязанской области. Платформа является инструментом маркетолога любой сферы бизнеса, особенно востребована среди компаний финансового, страхового и ИТ-секторов. В 2021 г. Altcraft получила диплом Национальной банковской премии в номинации «Развитие цифровых и финансовых технологий в банковском бизнесе». География клиентов компании: Россия, Кипр, ОАЭ.

NOVARDIS – стратегический партнер SAP и партнер по внедрению SAP for Retail и SAP Customer Experience в России и странах СНГ. Компания реализует проекты цифровизации и автоматизации бизнес-процессов на базе решений и платформ SAP, а также занимается разработкой решений под задачи клиента и последующей их поддержкой. NOVARDIS обладает портфолио проектов внедрения SAP по различным направлениям: e-commerce, взаимоотношения с клиентами, цифровой маркетинг, управление складами и транспортной логистикой, производство, финансовый и управленческий учет, бизнес-аналитика, веб-сервисы и мобильные приложения. География проектов компании: Россия, Германия, Италия, Чехия, Хорватия, ЮАР, Мексика.