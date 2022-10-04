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Wildberries начислит предпринимателям 30% кешбек

В рамках новой программы поддержки предпринимателей в высокий сезон продаж компания Wildberries будет начислять кешбэк 30% за поставки типа «монопаллеты» (одна цветомодель одного размера). Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Компания вернет 20 рублей за каждую отвезенную единицу товара с монопаллетного места. На паллетах этого типа поставляются косметика и парфюмерия, хозяйственные средства, а также крупногабаритная техника и спортивный инвентарь. Для участия в программе кешбека предпринимателям необходимо привезти товар в распределительный центр Wildberries в Коледино.

Бонус распространяется только на новые монопаллетные поставки, привезенные с 4 октября 2022 г., начисление будет происходить на еженедельной основе. Также для предпринимателей сохраняется скидка 80% на хранение глубоких паллет. Необходимая глубина от трех паллет одного артикула в поставке.

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб., а в I полугодии 2022 г. составил 628,7 млрд руб. (+94%). Ежедневно на Wildberries оформляется 4,5 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера — свыше 130 млн пользователей. Wildberries включает около 40 млн SKU товаров от 595 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое.

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