«Телфин» и HeadHunter: 57% вакансий в телеком-бизнесе не требуют опыта работы

Российский телеком-провайдер «Телфин» совместно с онлайн-платформой HeadHunter провели анализ популярности профессий на телеком-рынке. Наибольшую группу вакансий за последние два года составляют специалисты в сфере продаж — продавцы-консультанты или продавцы-кассиры. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Исследование проводилось на базе данных HeadHunter в период с 2021 г. по настоящее время. Отдельно рассматривался временной слот сентября 2022 г. Всего в исследовании было проанализировано более 165 тыс. вакансий в телеком-компаниях. Так, в 2021 г. в телеком-бизнесе было открыто более 128 тыс. вакансий, в среднем 10,6 тыс. вакансий в месяц. В сентябре 2022 г. компании опубликовали 16,8 тыс. вакансий.

Наиболее востребованные специальности в телеком-бизнесе

Аналитики «Телфин» подготовили обзор топ-5 наиболее популярных специализаций в телеком-отрасли. В перечень вошли следующие позиции — продавец-консультант или продавец-кассир, менеджер по продажам или менеджер по работе с клиентами, сервисный инженер или механик, оператор call-центра или специалист контактного центра, программист или разработчик. Однако распределение долей вакансий по этим специальностям отличается в 2021 г. и в сентябре 2022 г.

Так, лидерами по количеству опубликованных вакансий остаются продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Спрос на этих специалистов был высоким в 2021 г. и продолжил расти в сентябре 2022 г. Более чем вдвое выросла доля вакансий для операторов Call-центров — с 5% до 11%. При этом в сентябре 2022 г. заметно сократился спрос на более дорогих специалистов из сферы телеком. Под сокращение числа опубликованных вакансий попали специальности сервисных инженеров и программистов.

Таким образом, в 2022 г. фокус работодателей сместился с сервиса и поддержки в сторону продаж. Эта тенденция может быть объяснена частичным насыщением телеком-рынка и снижением динамики его роста. К примеру, по данным «ТМТ консалтинг», рынок IP-телефонии продолжает расти, но с 2019 г. несколько замедляет свой рост по числу новых подключаемых компаний. Это стимулирует предприятия в условиях обостряющейся конкуренции усиливать отделы продаж.

Какой требуется опыт для работы в телеком-компаниях

Один из ключевых показателей при устройстве на работу — это опыт. Однако исследование выявило, что работодатели готовы брать специалистов даже без опыта работы в телеком-бизнесе. И в 2022 г. эта тенденция укрепилась, по сравнению с 2021 г. Так, до 57% вакансий не требуют опыта работы в телеком — приоритет отдается другим профессиональным качествам специалистов: умению вести переговоры, грамотной речи и способности работать в команде.

Если в 2021 г. 39% работодателей были готовы рассматривать кандидатов с минимальным опытом в телеком-бизнесе от одного года до трех лет, то в 2022 г. требования к соискателям упростились. Сейчас только 32% компаний обращают внимание в своих вакансиях на наличие стажа у специалистов.

Вероятнее всего, тенденция найма менее опытных кадров свидетельствует о желании вырастить с нуля собственных специалистов под конкретные задачи, связанные с особенностями той или иной организации. Также причиной может быть рост спроса на специалистов с менее серьезной профессиональной подготовкой для работы в call-центрах и отделах продаж, как было выявлено в предыдущей части исследования. Сейчас в фокусе внимания должности, где отраслевая специализация и опыт не столь значительны. Основным навыкам в телеком-отрасли можно научиться достаточно быстро, особенно если компания нанимает молодого специалиста и готова инвестировать в его развитие.

Какие навыки важны для работы в телеком-отрасли?

Описания вакансий в ИТ и телеком-бизнесе чаще всего строятся по единому шаблону и с едиными требованиями к кандидатам. Среди критериев, спрос на которые возрос в 2022 г., можно выделить: умение работать в команде, ведение переговоров, грамотную речь и свободное пользование ПК. Перечень запросов в 2021 и 2022 гг. несколько отличается. Так, в 2021 г. среди прочих навыков при найме компании выделяли клиентоориентированность, в 2022 г. это пожелание выбыло из ключевых требований в описаний вакансий. Сегодня клиентоориентированность — уже стандарт обслуживания.

Важно подчеркнуть, что ключевым параметром в 2021, и в 2022 г. остается умение вести продажи. Эта тенденция в период экономической нестабильности свойственна не только для телеком-бизнеса, но и для других отраслей, по данным HeadHunter. Кроме того, умение говорить грамотно и вести переговоры также занимают большую долю среди запросов компаний, так как именно эти навыки позволяют повысить продажи и влияют на работу сотрудников call-центров, спрос на которых возрос.

Очевидно, что в 2022 г. работодатели с большим интересом рассматривают начинающих специалистов. Отсутствие стажа они компенсируют коммуникабельностью и работой в команде.

Сколько получают специалисты в телеком-компаниях?

Наиболее интересный вопрос исследования касается зарплат в телеком-бизнесе. Медиана предлагаемой зарплаты в телеком-отрасли по России практически не изменилась в 2022 г. и составила 40,3 тыс. руб., в 2021 г. показатель был 40,1 тыс. руб.. При этом наиболее высокие зарплаты в телеком-бизнесе в 2022 г. получают сотрудники в Москве — в среднем 62 тыс. руб.. Самая низкая оплата труда зафиксирована в телеком-компаниях Курганской области — 26,3 тыс. руб.

Несмотря на то, что средняя зарплата по стране остается неизменной, в 18 регионах компании из сферы телеком снизили предлагаемые зарплаты в сентябре 2022 г.. Максимальное сокращение зарплаты было в Костромской области на 14,42%, что релевантно 26,7 тыс. руб.. Также Курганская область как анти-лидер по средней зарплате по стране попала в тройку регионов с наиболее сильным сокращением зарплаты в телеком — на 12,33%. Средние зарплаты в телеком-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга также стали ниже — на 8,82% до 62 тыс. руб. в Москве и на 9,78% в Северной столице до 52,6 тыс. руб.

Медиана зарплаты в 18 регионах, где сократилась оплата в телеком-бизнесе, равняется сегодня 35 428 руб. В 2021 г. медиана зарплаты в телеком-бизнесе в этих же регионах была 38 172 руб. Показатель уменьшился почти на 8%. Согласно данным аналитиков «Телфин», сокращение зарплат именно в этих регионах может быть связано с изначально более высокими ценовыми требованиями кандидатов и тенденцией к выравниванию зарплат по всей России. Не случайно в подборку анти-рейтинга по зарплатам попали крупные города как Москва, Санкт-Петербург и регионы с исторической поддержкой телеком-кадров как Свердловская, Ленинградская, Амурская область. Ранее HeadHunter уже отмечал рост спроса на специалистов по телеком и ИТ в Амурской области с начала года на 35%.

Однако не стоит пессимистично смотреть на уровень зарплат в телеком-индустрии, поскольку более 28 регионов повысили или сохранили зарплаты на уровне 2021 г. Максимальное повышение зарплат в телеком-бизнесе были в республике Хакасия — на 25%, что соответствует сумме 37,5 тыс. руб. в 2022 г. Ранее специалисты в республике получали в среднем 30 тыс. руб.

В 2021 г. компании из числа лидеров по зарплатам в среднем готовы были платить сотрудникам 36 289 руб. В 2022 г. медиана предлагаемой зарплаты телеком-профессионала в этих регионах составила 40 461 руб.

«Разброс по заработной плате в регионах сокращается. В некоторых регионах, где исторически компенсация была невысокой, зарплата выросла до уровня областей с более высокими зарплатами. Это может быть связано с тем, что за время пандемии телеком-специалисты стали чаще работать удаленно без привязки к определенным крупным городам. Таким образом, работодатели более не ограничены регионами пребывания и могут привлекать удаленные команды из любых городов страны. Именно это и повлияло на выравнивание заработной платы, что привело к изменению предложений работодателей по всей стране», — сказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

«Мы видим, как телеком-компании смещают фокус при подборе сотрудников и все чаще рассматривают кандидатов без опыта работы в отрасли. Это можно объяснить тем, что имея в арсенале решения, позволяющие легко контролировать работу линейных менеджеров, предприятия могут набирать молодых специалистов без опыта и “растить” их под себя. Ведь инструменты телефонии в частности позволяют новым сотрудникам быстро погрузиться в рабочий процесс, а базы знаний, регламентированные и автоматизированные бизнес-процессы заменяют им накопленный опыт и отраслевую экспертизу. На первый план выходят такие качества соискателей, как навыки пользования современными программными решениями и облачными сервисами, коммуникабельность, умение работать в команде. При этом дополнительно в требованиях к кандидатам появляются новые пункты: грамотная речь, умение вести переговоры. Это связано как со спецификой закрываемых вакансий, так и с появлением технологий для отслеживания подобных метрик и оценки по ключевым для компании показателям», — отметила Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.