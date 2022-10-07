«СКБ контур» стал соорганизатором олимпиады школьников всероссийского уровня

«СКБ контур» стал соорганизатором Вузовско-академической олимпиады по информатике вместе с Уральским федеральным университетом и другими учебными заведениями Екатеринбурга. До этого компания 10 лет поддерживала соревнование, сообщили CNews представители «Контура».

На текущий учебный год Вузовско-академической олимпиаде по информатике присвоен I уровень Российского совета олимпиад школьников. Это значит, что победители и призеры заключительного этапа соревнования могут получить льготы при поступлении в большинство вузов России. Многие университеты принимают призеров олимпиады без вступительных испытаний, нужно только получить 75+ баллов на ЕГЭ по информатике.

«Мы очень рады, что нашему соревнованию присвоили I уровень РСОШ. Готовы и дальше делать для участников интересные задачи и очень ждем ребят на отборочном этапе олимпиады и на финале "ВузАка" в Екатеринбурге. "ВузАк" появился в 2006 г. и долгое время был местным соревнованием, в котором участвовали школьники Свердловской области и соседних регионов. В 2019 г. мы решили поменять олимпиаду и войти в перечень РСОШ, чтобы в "ВузАке" участвовали ребята со всей страны. Теперь про соревнование, которое "Контур" организует совместно с УрФУ, знают и в Москве, и в Калининграде, и на Дальнем Востоке. Ежегодно призеры олимпиады приезжают учиться в Екатеринбург, думаю, что и этот год не станет исключением», — отметил Александр Багиров, руководитель группы по развитию спортивного программирования «СКБ контур», член оргкомитета олимпиады.

Ежегодно в «ВузАке» участвуют более 2000 школьников со всей России. Финал олимпиады проводится в Екатеринбурге, Саранске, Ульяновске и образовательном центре «Сириус» (Сочи). Больше всего участников традиционно принимает Екатеринбург.

В этом году олимпиада пройдет в три этапа: ноябрь-декабрь 2022 г. — первый отборочный этап, февраль 2023 г. — второй отборочный этап, март 2023 г. — финал олимпиады. Чтобы выйти в финал, нужно поучаствовать в одном отборочном этапе или двух сразу: учитываться будет лучший результат.

Финалистам «ВузАка» из Свердловской области и соседних регионов благотворительный фонд «СКБ контур» оплачивает билеты до Екатеринбурга и обратно, а также проживание и питание на период финала олимпиады.

«Развитие ИT-образования на Урале — одно из ключевых направлений работы Фонда. Мы вкладываемся в создание условий для роста профессионалов на малой родине и готовы поддерживать школьников, которые интересуются олимпиадами по информатике и показывают успехи на соревнованиях. Надеемся, в будущем финалисты и призеры Вузовско-академической олимпиады приедут учиться в УрФУ и после останутся работать в нашем регионе», — отметила Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ контур».

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