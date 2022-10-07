X-Com стала золотым партнером Lenovo по направлению инфраструктурных решений

Группа X-Com подтвердила партнерскую авторизацию Lenovo Infrastructure Solutions Partner Gold, сообщили CNews представители X-Com. Сертификация подтверждает компетенции X-Com в области presale-консалтинга, проектирования, внедрения и сервиса комплексных решений Lenovo для умной розничной торговли, умного производства, умных городов, умного здравоохранения, умных финансов и т. д.

Вендор отметил успешное развитие сотрудничества и подтвердил соответствие компетенций партнера высочайшим требованиям и стандартам. Статус позволяет повышать квалификацию сотрудников X-Com, пользоваться расширенной базой знаний и реализовывать совместные маркетинговые инициативы на российском рынке. В 2021-2022 гг. на базе решений Lenovo специалисты X-Com выполнили ряд масштабных проектов построения и развития серверных инфраструктур, систем хранения данных и автоматизированных рабочих мест коммерческих компаний различных сфер бизнеса и предприятий госсектора.

Подразделение инфраструктурных решений Lenovo (Infrastructure Solutions Group, ISG) является поставщиком умных инфраструктурных решений для организаций любого размера. В дополнение к серверам и решениям для хранения данных ThinkSystem, Lenovo предлагает широкий выбор специализированных решений для конкретных рабочих нагрузок, включая искусственный интеллект, VDI и большие данные. Комплексный портфель решений вендора охватывает центры обработки данных, периферийные системы и облачные вычисления.

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X-Com — системный интегратор входит в Группу X-Com, работающую на российском рынке информационных технологий более 20 лет. Среди направлений деятельности Группы – системная и проектная интеграция, ИТ-сервис и аутсорсинг, поставка и сопровождение программно-аппаратных и телекоммуникационных решений, собственное производство компьютерного и серверного оборудования. Клиенты Группы X-Com – компании и предприятия практически всех отраслей, государственные организации и учреждения. Офисы Группы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Lenovo – международная технологическая компания, образованная в результате приобретения компанией Lenovo Group подразделения персональных вычислительных систем корпорации IBM. Lenovo разрабатывает, производит и продвигает на рынке персональные компьютеры.