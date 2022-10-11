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Хакатон Moscow Travel Hack 2022 завершится конференцией для представителей туристической индустрии

16 октября 2022 г. в Москве завершится третье масштабное соревнование и сфере цифровизации туризма Moscow Travel Hack 2022, по сложившейся традиции финалом мероприятия станет конференция для представителей туристической отрасли Москвы. Программа разработана при поддержке комитета по туризму города Москвы. К участию в мероприятии приглашаются представители отельного бизнеса, туроператоров, объектов показа, гиды и другие представители туристической отрасли.

Программа конференции в рамках открытого финала Moscow Travel Hack 2022 вмещает в себя сразу несколько форматов: защиту проектов финалистов хакатона и церемонию награждения, а также деловую программу, разработанную специально для туристической отрасли Москвы.

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Основным акцентом программы станут прикладные советы по адаптации компаний и отдельных участников отрасли к реалиям времени, работа командой, внутренним состоянием, финансами и операционной деятельностью.

Кроме того, победители креатона Moscow Travel Create, прошедшего в мае под эгидой Moscow Travel Hub, презентуют специально к конференции проработанные концепции продвижения различных туристических сегментов: отелей, объектов показа, туроператоров и гидов.

Кроме того, все гости станут свидетелями яркого зрелища: церемонии награждения финалистов хакатона, которые разделят между собой призовой фонд 2 500 тыс. руб.!

Для представителей туриндустрии, которые нуждаются в специалистах из числа ИТ, дизайнеров, продуктологов и маркетологов, предусмотрена возможность попасть на открытую защиту всех 40 команд, где посмотреть их решения и пообщаться с менторами и участниками а при необходимости пригласить их на собеседование.

Представляем расписание отраслевой конференции в рамках Хакатона Moscow Travel Hack 2022:

13.00–15.30 — открытые защиты проектов финалистов Moscow Travel Hack 2022;

16.00–17.00 — сбор гостей на программу (нетворкинг);

17.00–18.00 — церемония объявления победителей хакатона Moscow Travel Hack 2022;

18.00–18.10 — Приветственное слово Председателя комитета по туризму Е.А.Козлова

18.10–19.10 — Деловая программа

19.10–19.40 — презентации победителей и участников Креатона по новым решениям в маркетинге для сегментов туротрасли: отелей, гидов, туроператоров, объектов показа;

19.40–21.00 — нетворкинг (фуршет).

Регистрация на программу доступна до 14 октября 2022 г.. Обращаем ваше внимание, что все заявки проходят модерацию.

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