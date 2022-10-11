CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Цифровизация
|

«Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве

ИТ-компания «Крок» и российский разработчик платформы для виртуализации vStack подписали партнерское соглашение, сообщили CNews представители «Крок».

Сотрудничество с разработчиком vStack позволит «Крок» обеспечить заказчиков высокотехнологичным решением, направленным на развитие ИТ-инфраструктуры и бизнеса в целом. vStack входит в реестр российского программного обеспечения и может заменить ушедшую с рынка платформу от компании VMware.

Гиперконвергентное решение разработано на основе идеи использования стандартного серверного оборудования и состоит из программно-определяемых модулей дата-центра, интегрированных в единую инфраструктуру.

«Мы видим, что сегодня гиперконвергентные решения стали еще более востребованы на российском рынке. Технологическое партнерство с vStack будет способствовать расширению наших возможностей по построению полностью управляемых виртуальных дата-центров уровня Enterprise на базе стандартного серверного оборудования. Нашим заказчикам это дает возможность перевести ИТ из центра затрат в бизнес-актив, увеличить капитализацию компании и усилить конкурентные преимущества бизнеса», — отметил Александр Сысоев, руководитель направления инфраструктурных решений ИТ-компании «Крок».

В основе vStack — собственная операционная система на базе FreeBSD с тонким гипервизором, программно-определяемый слой хранения данных на базе ZFS, а также собственная разработка сетевого стека. Объединение данных технологий позволило добиться высокой эффективности решения. В результате компании смогут получить сокращение издержек за счет отказа от дорогостоящего оборудования и продолжить работу в условиях турбулентности рынка.

«Уникальные технологии, отличные от типовых решений на рынке, позволили нам обеспечить высочайшую производительность платформы, при условии сохранения чистоты кода и простоты эксплуатации», — отметил Евгений Карпов, менеджер по развитию бизнеса vStack

В настоящее время в партнерской экосистеме «Крок» насчитывается более 200 российских вендоров: производителей ИТ-оборудования, вычислительных платформ, аппаратно-программных комплексов и систем хранения данных, а также разработчиков ПО и бизнес-приложений. На основе отечественных решений ИТ-компанией реализовано более 400 проектов импортозамещения в госсекторе, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, металлургии, транспортной отрасли, банковской сфере и ритейле.

***

vStack — гиперконвергентная платформа корпоративного уровня, разработанная компанией ITGLOBAL.COM LABS. Платформа представляет собой единую инфраструктуру программно-определяемых модулей дата-центра. vStack может заменить ушедшее с рынка решение от компании VMware.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор

Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков

В России за неделю вдвое вырос спрос на отечественное ПО

Власти предписали МТС снизить цены на связь

Intel задумала массовые увольнения. На улицу выгонят тысячи сотрудников

Microsoft тайно вернулась в Россию. Ее софт продается со скидкой

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября