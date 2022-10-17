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Ctrl2GO примет участие в CNews Forum 2022

Группа компаний Ctrl2GO, российский разработчик индустриальных цифровых решений, примет участие в 15-м ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», которое пройдет в Москве 1 ноября 2022 г.

В рамках сессии «ИТ в госсекторе» Денис Перегудов, заместитель генерального директора Ctrl2GO, выступит с докладом «Как повысить эффективность труда и промышленную безопасность на предприятиях госсектора с помощью цифровых решений». Доклад будет посвящен актуальным проблемам контроля рабочего персонала и современным подходам к обеспечению высокого уровня производительности труда и безопасности рабочих на производстве. Преимущества цифровых решений будут рассматриваться на примере разработанного специалистами Ctrl2GO Solutions (входит в группу компаний Ctrl2GO) цифрового комплекса SmartTeam, который позволяет выявить 100% простоев в работе, минимизировать аварийность и травматизм на предприятии. Отдельное внимание в выступлении будет уделено опыту внедрения цифровых инструментов мониторинга персонала в российских и зарубежных промышленных компаниях, подготовке, особенностям реализации и результатам таких проектов.

Также в рамках CNews Forum будет организована выставка — на стенде №19 недалеко от конференц-зала участники мероприятия смогут ознакомиться с носимыми устройствами, используемыми SmartTeam для сбора данных о местонахождении, активности и состоянии здоровья персонала — смарт-часами и умной футболкой.

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Группа компаний Ctrl2GО – технологический партнер с фокусом на ИИ, предоставляет комплексные цифровые решения в области «Индустрии 4.0». В активе – собственные изобретения и прикладные программы, патенты в сфере цифровых решений для внедрения в машиностроении, транспорте и сельском хозяйстве, добывающей и металлургической промышленности, электроэнергетике. Является одним из ведущих поставщиков решений для анализа данных в России, входит в ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний России по версии рейтинга CNews.

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