Минцифры и «Учи.ру» запускают бесплатные курсы программирования в рамках проекта «Код будущего».

Минцифры России и образовательная платформа «Учи.ру»приглашают учеников 8–11 классов бесплатно изучать современные языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Ребята смогут освоить азы профессии разработчика, чтобы построить карьеру в перспективной ИТ-сфере. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру».

Двухгодичные курсы стартуют в начале ноября 2022 г. Заниматься предстоит дважды в неделю офлайн или онлайн: в компьютерных классах школ или в школе онлайн-репетиторов «Учи.дома» от «Учи.ру». О наличии в регионе классов для очного обучения можно узнать через интерактивную карту на «Госуслугах». Заявки на обучения принимаются до 25 октября 2022 г.

«Проект “Код будущего” — большой шаг в сторону усиления учебной программы по математике и информатике, — сказал Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру». — Изучение современных языков программирования может стать для старшеклассников стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с ИТ-сферой. На курсах по программированию “Учи.ру” ребята смогут выбрать для изучения один из двух наиболее востребованных языков программирования — Python или C++. При этом курсы имеют несколько уровней сложности и будут доступны для учеников с разным уровнем подготовки».

Что ждет ребенка на курсе

Три программы на выбор для разного уровня подготовки: Python Start, Python Pro и С++. Два года или 144 академических часа обучения. Четыре учебных модуля с практическими заданиями. Официальный сертификат об окончании курса.

Как подать заявку

Перейти на сайт «Госуслуги» и выбрать один из курсов онлайн-школы «Учи.дома». Дождаться подтверждения заявки и получить тест на электронную почту. Пройти тест в течение пяти дней. Загрузить все документы и подписать договор с «Учи.Дома».

Школа онлайн-репетиторов «Учи.дома» от «Учи.ру» предоставляет на выбор три бесплатных курса. 1. Программирование на C++. Курс поможет школьникам получить базовые навыки программирования на C++ — самом популярном языке для создания системного программного обеспечения и прикладных программ. По итогам ученики создадут свои проекты с нуля: простую компьютерную игру, текстовый редактор и браузер.

2. Программирование на Python Start. Школьники научатся решать типовые задачи по математике и информатике, а также разрабатывать простейшие игры с помощью высокоуровневого языка Python. По итогам ученики создадут свой проект — компьютерную игру.

3. Программирование на Python Pro. Продвинутый курс для тех, кто хочет улучшить свои навыки программирования на Python. Школьники научатся использовать различные фреймворки, разрабатывать игры и решать прикладные задачи. По итогам ученики получат обширную базу знаний и навыков, которые помогут в будущем освоить специальность разработчика.

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Проект «Код будущего» поможет школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области ИТ. В 2022 г. к учебе на курсах в онлайн- и офлайн-форматах приступят больше 100 тыс. школьников. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 г. «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 млн человек.