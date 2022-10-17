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В Konica Minolta Business Solutions Russia назначен директор по маркетингу и развитию бизнеса

В начале октября 2022 г. департамент маркетинга компании Konica Minolta Business Solutions Russia возглавила Мария Журавова, сменившая на посту Артура Синицина. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Мария Журавова сосредоточится на поиске новых точек роста, развитии и продвижении портфеля продуктов и услуг, будет отвечать за формирование маркетинговой стратегии, позиционирование и усиление бренда на российском рынке.

Сегодня в корпоративном сегменте ключевыми направлениями деятельности Konica Minolta Business Solutions Russia являются решения для автоматизации документооборота и бизнес-процессов, создания цифрового офиса, организации интеллектуального видеонаблюдения, управления ИТ-услугами. Большинство программных продуктов, с которыми работает компания, строится на импортонезависимом стеке технологий. По всем направлениям бизнеса применяются решения, входящие в реестр российского ПО. Налажены партнерские отношения с ведущими российскими вендорами в области управления процессов, разработки программных роботов, ЭДО, Service Desk.

Кроме того, Konica Minolta продолжает активно развивать направление индустриальной печати, в частности, цифровой печати по текстилю, а также предоставлять маркетинговые сервисы крупным международным и российским компаниям.

«Konica Minolta активно трансформируется и развивается, отвечая на меняющиеся вызовы рынка и потребности заказчиков. Максимальная открытость изменениям, высокий уровень коммуникации и инновационный подход сопутствуют всем проектам компании и поддерживают их реализацию. Расширение наших возможностей ставит перед командой маркетинга задачи нового позиционирования и продвижения компании. Уверен, что опыт и знания, которыми обладает Мария Журавова, помогут нам максимально успешно осуществить все задуманное», – сказал Александр Суворов, президент Konica Minolta Business Solutions Russia.

В 2006 г. Мария Журавова получила бизнес-образование по специальности «Управление маркетингом» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В компании Konica Minolta она работает более 15 лет, занимая различные позиции в маркетинге и реализовав десятки крупных маркетинговых проектов – как внутри компании, так и партнёрских. С 2019 г. Мария также отвечает за расширение портфолио маркетинговых сервисов, оказываемых Konica Minolta, и развитие продаж данного бизнес-направления в России.

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