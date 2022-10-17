VK расширяет направление HR Tech

VK приобрела 25% компании Goodt (входит в группу «Ланит»), разработчика системы автоматизации бизнеса Rostalent. Компании объединят технологии и экспертизу, чтобы развивать решения для цифровизации бизнес-процессов в HR. Об этом CNews сообщили представители VK.

Направление VK HR Tech объединяет ключевые сервисы для корпоративной социализации, автоматизации процессов и управления опытом сотрудников. Например, решение для кадрового электронного документооборота снижает нагрузку с HR-команд: упрощает работу с документами и найм, повышает скорость обработки запросов и увеличивает лояльность сотрудников. Платформа VK People Hub позволяет создать единое цифровое пространство, где сотрудники могут общаться в привычном формате соцсетей и быстро решать операционные задачи.

Инвестиции в построение HR Tech платформы поддерживают стратегический вектор VK в развитии EdTech продуктов. Благодаря комплексному подходу сотрудники смогут повышать эффективность работы за счет персональных траекторий развития на базе технологий VK.

Интеграция решений VK и Goodt пройдет в три этапа. На первом команды ускорят развитие Rostalent, чтобы масштабировать продукт на рынке. Второй этап — формирование единой платформы HR-решений. Третий этап — вывод на рынок готовых HR-сценариев и продуктов на базе облачных решений VK.

Rostalent — HR Tech решение от Goodt для повышения эффективности и вовлеченности сотрудников, развития лидерства, формирования команд и надежного кадрового резерва. Платформа позволяет автоматизировать процессы, связанные с управлением персоналом, и повысить качество принятия решений на базе HR-аналитики. Rostalent входит в реестр отечественного ПО.

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VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги и решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

Goodt — разработчик уникальных решений для повышения эффективности бизнеса и организаций. Создает инструменты для планирования, мотивации и управления эффективностью опыта сотрудников в сочетании с гибкой low-code платформой для создания приложений и бизнес-аналитики..

«Ланит» — «Лаборатория новых информационных технологий». Многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.