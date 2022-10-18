Ctrl2GO расширяет функционал системы мониторинга персонала SmartTeam

Функционал системы мониторинга персонала SmartTeam расширился: обновлен сервис позиционирования, разработан новый UX/UI-дизайн, появились дополнительные возможности, в частности, конструктор отчетов. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO.

Компания Ctrl2GO Solutions (входит в группу компаний Ctrl2GO), российский разработчик индустриальных цифровых решений, выпустила новую версию цифрового комплекса SmartTeam, предназначенного для мониторинга и контроля рабочего персонала на строительных и производственных объектах.

Цифровой комплекс SmartTeam дает возможность оценить и улучшить эффективность персонала, повысить уровень промышленной безопасности, а также позволяет оперативно реагировать на ухудшение самочувствия сотрудников и оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях.

SmartTeam с помощью носимых устройств — смарт-часов или умной футболки — собирает данные о местонахождении, активности и физическом состоянии сотрудников. Затем эта информация отправляется в аналитический модуль в облаке, где обрабатывается с помощью математических моделей и алгоритмов искусственного интеллекта. После этого обработанные данные отображаются в интерфейсе диспетчера или руководителя в виде отчетов, аналитики и прогнозов.

Программная часть SmartTeam полностью состоит из компонентов, разработанных Ctrl2GO Solutions, цифровой комплекс включен в реестр отчественного ПО. Гибкая настройка правил и широкие возможности кастомизации позволяют использовать цифровой комплекс практически в любой отрасли.

В новую версию SmartTeam были внесены следующие изменения: Разработан новый UX/UI-дизайн. Обновлен сервис позиционирования, как внутри помещений, так и на открытых площадках. Особое внимание было уделено тому, чтобы эта функция безотказно работала даже в закрытом контуре. Реализована возможность контроля зон как внутри, так и снаружи помещений. Теперь на карте можно определять опасные и защищенные зоны и выбирать сотрудников, которым запрещен доступ в них. Также можно назначать рабочие зоны, прикрепленных к ним сотрудников и настраивать уведомления — например, в случае выхода за пределы рабочей зоны или отсутствия активности.

Более прозрачной стала работа с уведомлениями об инцидентах, обновилась их логика, появился новый блок предупреждений. Теперь SmartTeam позволяет принимать задачи по уведомлениям в работу, назначать ответственных, давать заключения по инцидентам. Появилось мобильное приложение для продукта SmartTeam Здоровье, которое отправляет уведомления об уровне стресса и усталости самому рабочему, его руководителю или диспетчеру. Еще одно важное дополнение — конструктор отчетов. Он помогает формировать отчеты по всем параметрам, мониторинг которых осуществляет система. Например, можно формировать отчеты для анализа уровня стресса и усталости персонала — в личном кабинете отражаются только показатели в реальном времени, отчет же показывает, в том числе, исторические данные, что позволяет видеть динамику состояния сотрудников.

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Ctrl2GO Solutions – разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий ИИ, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO, которая включена CNews в список топ-100 крупнейших ИТ-компаний России.