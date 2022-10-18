ГК «Компьютеры и сети» примет участие в CNews FORUM 2022

1 ноября 2022 г. в Москве федеральный ИТ-интегратор ГК «Компьютеры и сети» примет участие в 15-м ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра».

В рамках CNews FORUM будет проводиться выставка, в которой ГК «Компьютеры и сети» выступит в качестве экспонента. На стенде №27 в третьем зале представители компании расскажут о комплексных ИТ-решениях для бизнеса и госсектора – от поставок оборудования и ПО, проектирования инженерных систем, до решений на базе продуктов «1С».

Приглашаем принять участие в CNews FORUM и посетить стенд ГК «Компьютеры и сети»!

Справка о компании

ГК «Компьютеры и сети» – федеральная ИТ-компания, которая входит в топ-25 системных интеграторов России*. Представительства расположены в Новосибирске, Москве и Якутске.

Более 18 лет успешной работы и более 1700 довольных клиентов по всей России. Комплексный подход позволяет заказчикам получить готовое решение по всем направлениям – от поставки, настройки и сервисного обслуживания оборудования до реализации масштабных проектов.

Среди клиентов группы компаний: «Газпром нефть», «Росреестр», «Ростех», «ИСПРАН», «ТАСС», «Роскосмос», «Мать и дитя», «Снежная королева», МЧС России, «2ГИС», S7 Airlines, «Ростелеком», PEPSICO, AB InBev Efes и другие крупнейшие коммерческие компании и государственные организации.

*по версии IT Channel News (2022 г.)