CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
|

ГК «Компьютеры и сети» примет участие в CNews FORUM 2022

1 ноября 2022 г. в Москве федеральный ИТ-интегратор ГК «Компьютеры и сети» примет участие в 15-м ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра».

В рамках CNews FORUM будет проводиться выставка, в которой ГК «Компьютеры и сети» выступит в качестве экспонента. На стенде №27 в третьем зале представители компании расскажут о комплексных ИТ-решениях для бизнеса и госсектора – от поставок оборудования и ПО, проектирования инженерных систем, до решений на базе продуктов «».

Приглашаем принять участие в CNews FORUM и посетить стенд ГК «Компьютеры и сети»!

Справка о компании

ГК «Компьютеры и сети» – федеральная ИТ-компания, которая входит в топ-25 системных интеграторов России*. Представительства расположены в Новосибирске, Москве и Якутске.

Более 18 лет успешной работы и более 1700 довольных клиентов по всей России. Комплексный подход позволяет заказчикам получить готовое решение по всем направлениям – от поставки, настройки и сервисного обслуживания оборудования до реализации масштабных проектов.

Среди клиентов группы компаний: «Газпром нефть», «Росреестр», «Ростех», «ИСПРАН», «ТАСС», «Роскосмос», «Мать и дитя», «Снежная королева», МЧС России, «2ГИС», S7 Airlines, «Ростелеком», PEPSICO, AB InBev Efes и другие крупнейшие коммерческие компании и государственные организации.

*по версии IT Channel News (2022 г.)

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД разорвало многомиллионный контракт на поставку российского «железа». На нем нашли метки «Made in Taiwan»

Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

Линус Торвальдс, взбешенный ленью разработчиков Linux, сделал им строгий выговор

Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

Силовики изящно обманули хакеров-шифровальщиков на $1 млн и спасли 155 жертв

В Microsoft летят головы. Тайно уволены сотни разработчиков технологий для госсектора

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября