Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ

Group-IB объявила о запуске пилотного проекта лаборатории информационной безопасности на базе ИТ-центра и кафедры 806 Московского авиационного института (МАИ). В рамках партнерского магистерского курса студенты МАИ первыми получили возможность проводить лабораторные работы с использованием Group-IB Managed XDR — комплекса решений для продвинутого обнаружения, реагирования и защиты от сложных и неизвестных киберугроз. После завершения курса лучшие из выпускников смогут пройти стажировку в компании.

Сотрудничество Group-IB и МАИ началось в 2020 г. после подписания соглашения о разработке совместных программ профессионального образования и обучения для подготовки квалифицированных кадров для ИТ-отрасли. Многолетнее сотрудничество Group-IB и МАИ заложило основу для создания пилотной площадки первой Лаборатории информационной безопасности в вузе.

В 2020-2021 гг. специалисты Group-IB и преподаватели МАИ разработали партнерскую магистерскую программу «Математическое и программное обеспечение защиты информационных систем и технологий», в рамках которой два десятка студентов прошли курс «Прикладные вопросы информационной безопасности». Лучшие из выпускников стали интернами в Group-IB.

В текущем учебном году преподаватели Group-IB читают расширенный курс «Прикладные вопросы информационной безопасности» для 60 студентов ИТ-магистратуры МАИ, а еще 15 студентов магистерской программы пройдут практикум «Выявление и реагирование на инциденты ИБ».

Для выполнения лабораторных работ слушателям предоставлен учебный доступ к решению Group-IB Managed XDR, которое позволяет на практике изучить актуальные киберугрозы: контролировать все события в сети, на каждом устройстве и рабочем месте, а также внешние события, представляющие угрозу для компании. Также решение Managed XDR позволяет проводить глубокое расследование инцидентов начиная с patient zero (первого зараженного устройства в сети) до закрепления вредоносного ПО в инфраструктуре целевой компании и дальнейшего развития атаки.

«Мы рады открытию совместной учебной лаборатории с компанией Group-IB — лидером в области борьбы с киберпреступностью, — сказал Сергей Крылов, директор института 8 "Компьютерные технологии и прикладная математика" — Уверен, что совместно разработанная программа ИТ-магистратуры «Математическое и программное обеспечение безопасности информационных систем и технологий» позволит новым выпускникам — а ежегодно мы планируем выпуск до 20 уникальных специалистов — пополнить ряды уже работающих «маевцев» в компании и создавать новые высокотехнологичные решения и продукты на базе уникальных алгоритмов и матмоделей для проактивной борбы с киберпреступниками».

«В нашей индустрии принято думать, что кибербезопасности не учат: только практика даст необходимые знания и навыки для реагирований на инциденты, цифровой криминалистики, исследований киберпреступлений — мы хотим изменить это, — отметил региональный директор Group-IB в России и СНГ Валерий Баулин. — Открытие на базе ИТ-центра МАИ лаборатории информационной безопасности Group-IB — это шаг к созданию новой парадигмы безопасности и подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут работать с самыми современными решениями для детектирования и предотвращения кибератак буквально со студенческой скамьи. Лаборатория — это “Group-IB в миниатюре”, где студенты научатся противостоять киберугрозам в условиях, максимально приближенных к реальным. Мы рассчитываем, что такие лаборатории в дальнейшем будут открыты на базе всех ключевых ведущих российских вузов».

Кроме МАИ, совместная магистерская программа действует сейчас в МФТИ, а тренеры Group-IB читают лекции и ведут практические занятия в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Вышей школе экономики, Университете Иннополиса, Чувашском госуниверситете.