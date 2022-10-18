Инвесторы оценили проекты участников In’Hub

Экспертами питчинг-сессии выступили представители ведущих инвестиционных компаний и фондов России, а именно: «Восход VC», ATEM Capital, Phystech Ventures, Венчурный клуб «Синдикат», «Разведка боем», MTS Startup Hub, Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника), Startech VC и Международный фонд технологических разработок (IFTD).

Роман Идоленко представил проект мобильного аппарата воссоздания искусственного микроклимата соляных пещер «Иммунитет». По его словам, сегодня до 40% детей заболевают респираторными болезнями в детских садах, из-за чего они часто вынуждены сидеть дома. При этом, лишь в каждом десятом дошкольном учреждении есть оборудование, способствующее поддержанию детского здоровья. Разработанное компанией устройство не нуждается даже в отдельном помещении: аппарат можно быстро развернуть в любой комнате, и уже через 10 минут он воссоздаст в радиусе пяти метров воздушную среду как в соляной пещере.

Сегодня компания уже внедряет аппараты в детских садах, причем бизнес-модель предусматривает поставку на пробный срок, после чего учреждение может рассчитываться за него в рассрочку. Отметим, что изобретением особенно заинтересовался губернатор Новосибирской области Андрей Травников, когда осматривал выставку проектов.

Привлек внимание на форуме крем Silkins, который производится на основе паутины некоторых видов насекомых. CEO проекта Дауди Дауддин отметил, что уникальный состав, разработанный его командой, оказывает заметный заживляющий и омолаживающий эффект на кожу. На производство литра крема нужно лишь 2 грамма вещества, добываемого из паутины. Сейчас с такими объемами производства легко справляются живущие в лаборатории 35 пауков. Конечный ценник для потребителей будет примерно вдвое ниже существующих аналогов на рынке. В настоящее время средство проходит стадию тестирования на добровольцах. Авторы проекта видят его применение как в косметической сфере, так и при лечении кожных заболеваний.

Как отметил партнер инвестпроекта «Разведка боем» Михаил Зломнов, инноватор, общаясь с инвесторами, должен быть готов доказать, что к потенциальному продукту есть интерес на рынке и он может быть масштабирован.

Директор по развитию венчурного клуба «Синдикат» Марина Вейкснэ сориентировала, что в настоящее время инноватору можно рассчитывать на сравнительно финансирование в размере от 10 до 20 млн рублей.

«Многим компаниям, чтобы продолжить свое развитие, этого чека достаточно. Хочу дать совет всем абсолютно разработчикам – когда у вас есть возможность пропитчить свой проект перед инвесторами, пожалуйста, будьте готовы ответить на любой вопрос. Должно быть понятно, сколько стоит проект, и что он может дать инвестору», - отметила эксперт.

По оценке управляющего директора Венчурного фонда «Восход» Андрея Зубкова, в настоящее время в России сформировалось достаточно большое инвестиционное сообщество, которое готово финансово вкладываться в инновационные проекты. «Нет ни дефицита предложения, то есть интересных для венчурных компаний предприятий, ни дефицита финансирования, потому что хороший проект финансирование находит», — подчеркнул он.