МФТИ и «Киберпротект» подписали договор о сотрудничестве в области образования и науки

МФТИ и «Киберпротект», разработчик систем резервного копирования и защиты данных, подписали договор о сотрудничестве в области образования и науки. За компанией закреплен статус базовой организации, и в этом учебном году «Киберпротект» будет курировать работу кафедры теоретической и прикладной информатики (ТиПИ).

В 2022/2023 гг. обучение на кафедре пройдут порядка 50 студентов, бакалавров и магистров в области Computer Science (информатика) и Software Engineering (разработка ПО) по направлению Cybersecurity (кибербезопаность). Кафедра ТиПИ является межфакультетской и относится сразу к двум физтех-школам: Физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) и Физтех-школе радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ). Учебные курсы будут читаться как преподавателями МФТИ, так и ведущими специалистами-практиками компании «Киберпротект».

«ФПМИ постоянно растет и накапливает новые знания. Одним из исключительно важных направлений исследований, которые активно развиваются на площадке ФПМИ, является направление кибербезопасности. Среди наших замечательных компаний-партнеров, которые живо помогают в этом развитии, — компания “Киберпротект”. Сейчас она выступает в роли базовой организации кафедры ТиПИ, и мы верим, что в скором времени нам удастся расширить взаимодействие и включиться в совместные научно-исследовательские проекты», — отметил Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики.

Отличительной особенностью кафедры является акцент на научно-исследовательской работе. Студентам предоставляются актуальные и практически применимые задачи для написания работ, а также руководство со стороны ведущих разработчиков «Киберпротекта», возможность прохождения оплачиваемых стажировок в компании и последующего трудоустройства.

«Приятно осознавать, что наша компания становится практическим полигоном для бэкапа знаний студентов одного из ведущих технических вузов страны. Для наших экспертов это огромная честь и прекрасная возможность поделиться своей экспертизой и поработать бок о бок с молодыми и талантливыми ребятами», — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».