Минпромторг и «Сколково» поддержат развитие дизайн-центров электроники

Минпромторг России и фонд «Сколково» запускают акселератор поддержки малых и средних дизайн-центров электроники. Участники акселератора смогут получить гранты, а также маркетинговую, менторскую и экспертную поддержку. Программа была создана и разработана фондом «Сколково» и направлена на поддержку проектирования микроэлектронных устройств и электронной компонентной базы.

Дизайн-центры, прошедшие отбор в акселератор, получат право подать заявку на грант, менторскую, экспертную поддержку и помощь в доступе к технологиям и индустриальным сервисам.

Участников поддержат также на этапах изготовления прототипов и образцов изделий, организации логистики и таможенного оформления материалов и образцов, испытаний изделий, оформления интеллектуальной собственности, организации взаимодействия с потенциальными заказчиками. Участие в акселераторе бесплатное. В результате предприятия смогут получить выручку от реализации созданной продукции или привлечь инвестиции в дальнейшее развитие проекта.

«Сумма финансирования акселератора на 2022 и 2023 гг. составит 1 млрд руб. Поддержка стартапов – это неотъемлемая часть стратегии развития микроэлектронной отрасли нашей страны. Необходимо наращивать и эффективно использовать потенциал малых дизайн-центров для создания новых продуктов и технологий. Эта мера поддержки должна способствовать формированию более комфортных условий для появления новых дизайн-центров электроники и развития уже существующих компаний», – сказал заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Грант «Сколково» позволит дизайн-центру выполнить комплексный проект, включающий научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИОКР), а также мероприятия, направленные на коммерциализацию новой микроэлектронной продукции. Участник акселератора может выбрать одну из подходящих ему финансовых мер поддержки.

«Новый инструмент от “Сколково” и Минпромторга предполагает два вида финансовой поддержки – гранты на НИОКР до 50 млн руб. с собственным финансированием не менее 20% и гранты для финансирования расходов дизайн-центров на прототипирование, защиту интеллектуальной собственности, испытания и сертификацию, покупку комплектующих и другие цели в размере от 500 тыс. руб. до 10 млн руб. Помимо финансовой поддержки, фонд “Сколково” обеспечит малым дизайн-центрам содействие в поиске заказчиков», – сказал председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Финансирование покроет до 100% бюджета заявки в первый год и 80% со второго года. Длительность НИОКР на обе программы составляет до 24 месяцев, при этом длительность проекта может составлять не более 36 месяцев. Кроме грантов, участник акселератора может претендовать на помощь экспертов фонда в доведении проекта до коммерческой фазы.

В числе поддерживаемых технологических направлений: новые микропроцессорные архитектуры, электронная компонентная база и её составные части, программно-аппаратные комплексы, изделия оптоэлектроники, радиофотоники и фотоники, медицинская техника, автомобильная электроника и другие.

Основные критерии отбора проектов: перспективы коммерциализации, опыт команды проекта, возможные риски и смета проекта, а также цели и план мероприятий. Также при отборе экспертный совет примет во внимание такие критерии как: участие в сквозных проектах, участие в текущих НИОКР, наличие научно-технического задела, опыт внедрений и продаж.

Для того, чтобы подать заявку на грант, компании не обязательно быть резидентом «Сколково», а также иметь официальный статус «дизайн-центра электроники». Дизайн-центр должен относиться к категории МСП, выручка за текущий или предыдущий финансовый годы должна составлять не менее 1 млн руб. или инвестиции не менее 500 тыс. руб., количество разработчиков от 3 до 100 человек. Участник должен осуществлять НИОКР по приоритетным направлениям, включая сквозные проекты, согласно действующей стратегии развития отрасли.