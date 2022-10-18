Softline Digital купила разработчика платформы OSA HP

Softline приобрела «О:Лабс», российскую компанию-разработчика программного продукта OSA HP (On Shelf Availability Hybrid Platform) – онлайн мониторинг доступности товаров на полке, базирующийся на технологиях машинного обучения (ML) и больших данных (Big Data).

Данный сервис позволяет ритейлерам и FMCG-производителям отслеживать наличие товаров на полке магазина в режиме реального времени, выявлять прочие аномалии в продажах, негативно влияющие на товарооборот, а также «спасать» продажи посредством уведомления персонала магазина через мобильное приложение.

Благодаря приобретению OSA HP направление Softline Digital сможет расширить свою практику применения технологий больших данных и машинного обучения в отрасли розничной торговли. Клиенты Softline Digital теперь смогут провести цифровую трансформацию, внедрив продукт, решающий прикладную задачу обеспечения наличия товаров на полках магазинов. В то же время сервис OSA HP сможет получить более широкую географическую представленность на различных рынках и новые возможности для развития платформы.

«Мы счастливы стать членами большой и дружной семьи Softline и уверены, что в сильной команде профессионалов, к которой мы присоединились, наш продукт получит дополнительный импульс для развития и выхода на новые рынки. Благодаря этому мы сможем дойти до каждого заказчика, решив для них проблему упущенных продаж», – отметил Илья Абоимов, руководитель сервиса OSA HP.

«Мы приобретаем абсолютно прикладное отраслевое решение, которое закрывает проблему, знакомую всем компаниям в ритейле. Команда OSA HP очень глубоко погружена в проблемы индустрии, и с их помощью мы надеемся быть ближе к своим заказчикам и понимать больше и лучше те прикладные задачи, которые перед ними стоят, широко и комплексно охватывая всю проблематику отрасли», – сказала директор по развитию бизнеса Softline Digital Юлия Пчелинцева.