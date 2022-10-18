CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Ритейл Розница
|

Softline Digital купила разработчика платформы OSA HP

Softline приобрела «О:Лабс», российскую компанию-разработчика программного продукта OSA HP (On Shelf Availability Hybrid Platform) – онлайн мониторинг доступности товаров на полке, базирующийся на технологиях машинного обучения (ML) и больших данных (Big Data).

Данный сервис позволяет ритейлерам и FMCG-производителям отслеживать наличие товаров на полке магазина в режиме реального времени, выявлять прочие аномалии в продажах, негативно влияющие на товарооборот, а также «спасать» продажи посредством уведомления персонала магазина через мобильное приложение.

Благодаря приобретению OSA HP направление Softline Digital сможет расширить свою практику применения технологий больших данных и машинного обучения в отрасли розничной торговли. Клиенты Softline Digital теперь смогут провести цифровую трансформацию, внедрив продукт, решающий прикладную задачу обеспечения наличия товаров на полках магазинов. В то же время сервис OSA HP сможет получить более широкую географическую представленность на различных рынках и новые возможности для развития платформы.

«Мы счастливы стать членами большой и дружной семьи Softline и уверены, что в сильной команде профессионалов, к которой мы присоединились, наш продукт получит дополнительный импульс для развития и выхода на новые рынки. Благодаря этому мы сможем дойти до каждого заказчика, решив для них проблему упущенных продаж», – отметил Илья Абоимов, руководитель сервиса OSA HP.

«Мы приобретаем абсолютно прикладное отраслевое решение, которое закрывает проблему, знакомую всем компаниям в ритейле. Команда OSA HP очень глубоко погружена в проблемы индустрии, и с их помощью мы надеемся быть ближе к своим заказчикам и понимать больше и лучше те прикладные задачи, которые перед ними стоят, широко и комплексно охватывая всю проблематику отрасли», – сказала директор по развитию бизнеса Softline Digital Юлия Пчелинцева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД разорвало многомиллионный контракт на поставку российского «железа». На нем нашли метки «Made in Taiwan»

Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

Линус Торвальдс, взбешенный ленью разработчиков Linux, сделал им строгий выговор

Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

Силовики изящно обманули хакеров-шифровальщиков на $1 млн и спасли 155 жертв

В Microsoft летят головы. Тайно уволены сотни разработчиков технологий для госсектора

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября