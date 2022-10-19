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Softline и Yandex Cloud объявили о стратегическом сотрудничестве

Облачная платформа Yandex Cloud стала стратегическим партнером глобального поставщика ИТ-решений и сервисов Softline. Партнеры совместно помогут российским и зарубежным компаниям проводить цифровую трансформацию бизнеса.

Softline добавила облачную платформу Yandex Cloud в портфель решений, на базе которых предлагает своим заказчикам комплексные проекты в области цифровой трансформации, включая модернизацию инфраструктуры, заказную разработку и DevOps, создание корпоративных хранилищ данных, внедрение решений на базе искусственного интеллекта, а также комплексную поддержку ИТ-систем заказчика. Компания создала центр компетенций по продуктам Yandex Cloud и развивает соответствующую экспертизу в своих подразделениях. Сотрудники Softline – инженеры, архитекторы, менеджеры – уже прошли обучение по продуктам облачной платформы и получили соответствующие сертификаты.

«Yandex Cloud относится к лидерам рынка в облачном сегменте. Продукты имеют широкие функциональные возможности, а безупречная репутация на рынке не вызывает вопросов к надежности сервиса. Поэтому мы рады дополнить наши компетенции и предложить заказчикам российское решение, не уступающее мировым аналогам. Мы рассчитываем на долгосрочное и продуктивное партнерство», – отметил Станислав Чистяков, руководитель команды платформенных сервисов Softline.

«Softline – это партнер, который хорошо понимает облачный рынок и имеет обширную клиентскую базу. Безусловно, мы рады включить в нашу партнерскую сеть компанию со значительной мировой экспертизой и опытом работы в cloud-сегменте. Мы уверены, что партнер сможет обеспечить клиентов не только нашими продуктами, но и предоставить им поддержку на основе лучших мировых практик», – сказала Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнёрами Yandex Cloud.

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