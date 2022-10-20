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21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи

I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи будет проходить с 21 по 23 октября на базе Загородного комплекса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Малюшина дача».

Школа – проект команды Молодёжного цифрового омбудсмена и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), который реализуется в рамках программы «Приоритет – 2030» при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде. Информационными партнерами Школы выступают компании VK, ComNews, а также интернет-портал TAdviser.

Обращая внимание на актуальность тематики Школы с приветственным словом к участникам, организаторам и экспертам обратятся заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и начальник управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Школа – уникальная площадка, благодаря которой в течение 3 дней участники смогут погрузиться в различные аспекты интернет-безопасности.

I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи объединит 100 талантливых обучающихся образовательных организаций высшего образования России, заинтересованных в создании и развитии безопасного и комфортного цифрового пространства. В этом году они представляют 35 субъектов Российской Федерации, в том числе Архангельскую, Тюменскую, Омскую, Архангельскую области, Ставропольский, Краснодарский и Красноярский края, республики Татарстан, Коми и др. Также в числе участников Школы присутствуют представители зарубежных государств – Беларуси, Армении и Молдовы.

Программа Школы разделена на два блока: образовательно-просветительский и проектный, которые будут вести более 30 экспертов, представляющих государственные органы, отечественные IT-компании, ведущие научно-образовательные организации и общественные институты. Визионерскую лекцию по теме «Цифровые профессии: что нужно отрасли?» прочитает директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

В рамках образовательно-просветительского блока запланировано 12 лекций-практикумов по основам безопасного использования цифровых технологий, противодействию вербальной агрессии в Сети, особенностям разработки и управления IT-проектами.

В рамках проектного блока Школы будут проведены 2 Open Space дискуссии по таким ключевым темам как «Роль креативного подхода при создании позитивного контента в области интернет-безопасности» и «Держим руку на пульсе технологических трендов!», а также 8 проектных модулей по созданию и продвижению позитивного контента, сопровождению и выводу на рынок IT-продуктов, построению «экологичной» цифровой среды и обеспечению безопасности личного бренда. Участники каждого проектного модуля создадут уникальные продукты.

Перспективная молодежь в лице 60 талантливых девушек и 40 целеустремленных юношей будет создавать уникальные проекты и инновационные решения через призму направлений их подготовки – юриспруденции, судебной экспертизы, психологии, педагогики и информационной безопасности. Они являются обучающимися ведущих образовательных организаций высшего образования – Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), МГИМО МИД России, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Казанского (Приволжского) федерального университета, Югорского государственного университета, Тюменского государственного университета, Челябинского государственного университета и др.

I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи – пилотный проект, позитивная реализация которого позволит в будущем ее существенно масштабировать.

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