Эксперт «Информзащиты» выступит на CNews FORUM 2022

Иван Мелехин, директор центра противодействия кибератакам «Информзащиты» IZ:SOC, выступит на ежегодном CNews FORUM 2022: «Информационные технологии завтра» с темой «Как построить работающий SOC».

Мероприятие пройдет 1 ноября в Москве. В нем примут участие представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, независимые эксперты и аналитики. Всего форум соберет более 1500 ведущих игроков рынка ИКТ, как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков услуг. Участники обсудят тенденции в ИКТ-отрасли; обозначат векторы развития информатизации бизнеса и органов государственной власти; выявят основные технологические тренды, которые будут определять эволюцию корпоративных ИТ-систем в ближайшие годы, а также продемонстрируют новые разработки в рамках выставки.

Программа мероприятия состоит из 6 секций: ИТ в госсекторе, ИТ в финансовом секторе, Облачные технологии, Информационная безопасность, ИТ в торговле и Low-code. Форум традиционно начнется с общей пленарной сессии с участием ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Иван Мелехин выступит в секции «Информационная безопасность». Ее основные темы: список угроз в 2022 году, предотвращение кибератак, новые законодательные инициативы в сфере ИБ, рынок в условиях импортозамещения, искусственный интеллект в ИБ, риски в интернете вещей и другие. Эксперт «Информзащиты» объяснит, как функционирует центр противодействия кибератакам «Информзащиты», и в чем преимущества работы с IZ:SOC. Кроме того, он расскажет о наиболее важных аспектах построения успешного SOC, в частности о контенте, персонале, инфраструктуре и рабочих процессах.