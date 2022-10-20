ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября 2022 года

Всем аккредитованным ИТ-компаниям необходимо в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации (до 31 октября 2022 г.) направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Это нужно, чтобы подтвердить соответствие компании условиям аккредитации. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Подать согласие можно: через личный кабинет налогоплательщика; через оператора электронного документооборота.

Подробнее о том, как это сделать, — в инструкции Минцифры.

Исполнение этого требования необходимо для сохранения аккредитации после 31 октября 2022 г.