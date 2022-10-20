CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Поддержка ИТ-отрасли Техника
|

ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября 2022 года

Всем аккредитованным ИТ-компаниям необходимо в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации (до 31 октября 2022 г.) направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Это нужно, чтобы подтвердить соответствие компании условиям аккредитации. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Подать согласие можно: через личный кабинет налогоплательщика; через оператора электронного документооборота.

Подробнее о том, как это сделать, — в инструкции Минцифры.

Исполнение этого требования необходимо для сохранения аккредитации после 31 октября 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян

«Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября