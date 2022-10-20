CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Непримиримый критик Минпромторга вернулся к управлению ассоциацией российской электроники АРПЭ

В пятницу 14 октября на внеочередном собрании Правления АРПЭ было принято решение провести голосование членов по статье Ивана Покровского, оценить уровень поддержки представленных в статье оценок. Кроме этого, в голосование включены вопросы о поддержке планов по разработке отраслевой стратегии.

Вопросы голосования размещены по ссылке.

Результаты голосования

На 19 октября в голосовании приняли участие 81 компания, 71 – проголосовали, 10 – воздержались. В АРПЭ на момент голосования 136 компаний (по итогам собрания Правления 19 октября еще 18 членов принято в АРПЭ, одна компания вышла из АРПЭ).

Голосование по статье (из 71 проголосовавших компаний):

  • 50 поддержали статью;
  • 13 поддержали по содержанию, но не по форме;
  • 11 поддержали, но не все оценки;
  • никто не проголосовал в поддержку Минпромторга.

Голосование по планам разработки стратегии:

  • 52 поддержали;
  • 8 поддержали, при условии совместной работы с Минпромторгом;
  • 15 ответили, что нет ресурсов на участие;
  • 2 не видят смысла.

«Мой статус в АРПЭ будет несколько отличаться от прежнего, так как все коммуникации с органами государственной власти возьмет на себя Василь Шарифуллин, директор АРПЭ по работе с органами государственной власти, а я сосредоточусь на работе с компаниями отрасли и подготовке отраслевой стратегии», – заявил Иван Покровский в разговоре с CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России

LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний

ИТ-компания впервые поручила коллекторам выбивать долги бежавшей из России HPE

К Oracle подан рекордный иск в российской истории

Человечество перестает покупать телевизоры из-за отсутствия лишних денег. На рынке ТВ начинается худший обвал десятилетия

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября