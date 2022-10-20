Удаленка дороже денег: для 64% россиян важна возможность дистанционной работы

Доля тех, кто приходит в ИТ ради денег снижается: в феврале 2022 г. 38% опрошенных говорили о важности увеличения собственных доходов. В октябре 2022 г. доля тех, кто думал о деньгах, снизилась на 5%. Такими оказались результаты исследования онлайн-университета Skypro. Исследование проводилось с 1 января 2022 г. по 14 октября 2022 г. среди 11 тыс. абитуриентов Skypro.

Россияне ответственно подходят к выбору профиля обучения. Наиболее важными критериями в 2022 г. считают возможность работать удаленно (64%), на втором месте — востребованность профессии (60%) и на третьем — высокие зарплаты в отрасли (47%). Только 39% при выборе профессии заинтересованы в прозрачном карьерном росте. Об этом CNews сообщили представители Skypro.

Весной 2022 г. среди ключевых целей обучения россияне называли смену карьерного трека (48%), переход на удаленную работу (43%) и увеличение уровня зарплаты (33%).

В период с 1 по 14 октября 2022 г. цели обучения изменились. Основным фактором при принятии решении о выборе профессии стала возможность удаленной работы (68%). Среди популярных критериев также востребованность профессии (58%), высокие зарплаты (50%), возможность работать в ИТ (44%), перспективы карьерного роста (41%) и простота трудоустройства (18%).

Согласно опросу, проведенному Skypro в октябре 2022 г., темы, которые больше всего волнуют абитуриентов – как искать работу начинающему ИТ-специалисту (55%), переезд в другую страну (35%) и профориентация (31%).

Начинающие ИТ-специалисты все больше думают о переезде. Каждый второй респондент (54%) признался, что поиск работы в другой стране для него актуален. О релокации задумываются 65% опрошенных. 20% признались, что переехать не могут; для 15% это оказалось слишком сложно.

«Возможность работать удаленно и быть мобильным сегодня ценится больше всего. Именно поэтому мы видим смену ключевых факторов при принятии решения о выборе профессии. Начинающим специалистам уже не настолько важен уровень зарплаты, как возможность работать дистанционно», — отметила Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro.

***

Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Сейчас Skypro обучает пяти профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, а еще в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.