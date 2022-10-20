CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Удаленка дороже денег: для 64% россиян важна возможность дистанционной работы

Доля тех, кто приходит в ИТ ради денег снижается: в феврале 2022 г. 38% опрошенных говорили о важности увеличения собственных доходов. В октябре 2022 г. доля тех, кто думал о деньгах, снизилась на 5%. Такими оказались результаты исследования онлайн-университета Skypro. Исследование проводилось с 1 января 2022 г. по 14 октября 2022 г. среди 11 тыс. абитуриентов Skypro.

Россияне ответственно подходят к выбору профиля обучения. Наиболее важными критериями в 2022 г. считают возможность работать удаленно (64%), на втором месте — востребованность профессии (60%) и на третьем — высокие зарплаты в отрасли (47%). Только 39% при выборе профессии заинтересованы в прозрачном карьерном росте. Об этом CNews сообщили представители Skypro.

Весной 2022 г. среди ключевых целей обучения россияне называли смену карьерного трека (48%), переход на удаленную работу (43%) и увеличение уровня зарплаты (33%).

В период с 1 по 14 октября 2022 г. цели обучения изменились. Основным фактором при принятии решении о выборе профессии стала возможность удаленной работы (68%). Среди популярных критериев также востребованность профессии (58%), высокие зарплаты (50%), возможность работать в ИТ (44%), перспективы карьерного роста (41%) и простота трудоустройства (18%).

Согласно опросу, проведенному Skypro в октябре 2022 г., темы, которые больше всего волнуют абитуриентов – как искать работу начинающему ИТ-специалисту (55%), переезд в другую страну (35%) и профориентация (31%).

Начинающие ИТ-специалисты все больше думают о переезде. Каждый второй респондент (54%) признался, что поиск работы в другой стране для него актуален. О релокации задумываются 65% опрошенных. 20% признались, что переехать не могут; для 15% это оказалось слишком сложно.

«Возможность работать удаленно и быть мобильным сегодня ценится больше всего. Именно поэтому мы видим смену ключевых факторов при принятии решения о выборе профессии. Начинающим специалистам уже не настолько важен уровень зарплаты, как возможность работать дистанционно», — отметила Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro.

***

Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Сейчас Skypro обучает пяти профессиям: аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик, Java-разработчик, Frontend-разработчик, а еще в каталоге — десять образовательных программ по программированию, маркетингу и финансовой грамотности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян

«Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России

Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября