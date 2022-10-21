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Treolan стала официальным дистрибьютором Vinchin

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале поставок программных продуктов Vinchin.

С октября 2022 г. партнерам компании стали доступны для заказа программные продукты вендора, предназначенные для защиты данных ИТ-пользователей корпоративного уровня.

Vinchin Backup & Recovery — решение для защиты данных нового поколения. Продукт предлагает функции резервного копирования и восстановления виртуальных машин, которые поддерживают более десяти платформ виртуализации, включая VMware, Hyper-V, XenServer, oVirt, Huawei FusionCompute и другие, а также автоматическое резервное копирование и восстановление с учетом приложений для PostgreSQL, Oracle, MySQL и Microsoft SQL Server как на виртуальных машинах, так и на физических серверах.

Используя решение Vinchin, организации с критически важным бизнесом могут легко создавать резервные копии и восстанавливать данные виртуальных машин с помощью пользовательских планов, а также централизованно управлять системой через веб-консоль.

Сергей Малин, руководитель лицензионной группы отдела программных решений Treolan, сказал: «Заключение контракта с VinChin позволяет нам расширить предлагаемый спектр продуктов для резервного копирования виртуальных машин. Специалисты Treolan протестировали данное ПО, и мы с уверенностью можем сказать, что это полноценный зрелый продукт».

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