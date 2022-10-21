За 10 лет более 400 тысяч москвичей приняли участие в городских обучающих программах для малого бизнеса

Более 400 тыс. столичных предпринимателей за прошедшие 10 лет приняли участие в образовательных мероприятиях городского проекта поддержки малого бизнеса Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Для всех заинтересованных проводят обучающие занятия по самым разным направлениям.

«Присоединиться к обучающим программам городского проекта московских предпринимателей начали приглашать в 2012 г. За 10 лет было проведено больше 11 тыс. вебинаров, тренингов и отраслевых акселераторов, в которых приняли участие свыше 400 тысяч человек. После повышения деловых компетенций и навыков многие открыли свое дело, зарегистрировались в качестве самозанятых или пересмотрели подход к управлению уже действующим бизнесом», — сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что городской проект поддержки малого бизнеса Москвы постоянно развивается. Сегодня он предлагает более 10 программ обучения.

Новые программы для предпринимателей

Начинающим предпринимателям, которые уже сформировали бизнес-идею, но пока не открыли свое дело, с 2022 г. доступна программа «Бизнес-песочница». Пилотный поток завершился в августе 2022 г. Слушатели, например, узнали про цикл продажи услуг и этапы развития личного бренда, а также обрели навыки для старта бизнеса и уверенность в своих силах.

Прокачать существующий бизнес поможет другая новинка 2022 г. — пятидневный курс Business Upgrade для малых и средних предприятий. Его участники под руководством экспертов разрабатывают стратегию долгосрочного развития своей компании. Для этого они анализируют бизнес-модели, формируют портрет целевой аудитории, изучают современные подходы к продажам. Набор на новый поток Business Upgrade состоится в ближайшее время.

Слушателей проекта «Время начинать» учат, как правильно выбирать нишу, составлять бизнес-план, разбираться в основных юридических и бухгалтерских аспектах и разработать стратегию продвижения на рынке. Новый поток стартует 14 ноября 2022 г.

«Нетворкинг-марафон» — еще один новый формат обучения для предпринимателей. Его участники могут найти деловых партнеров и клиентов, обменяться опытом и выстроить бизнес-отношения. Участие в проекте уже приняли более 1000 человек.

Интересные кейсы успешных бизнесменов можно узнать на ежемесячных встречах в бизнес-гостиных.

Ключевые образовательные программы

Для повышения предпринимательских компетенций работают уже зарекомендовавшие себя программы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-акселератор».

«Стартап-школа МБМ» была запущена в 2017 г. для тех, кто хочет открыть свое дело, но не знает, с чего начать. За пять дней курса будущие предприниматели изучают необходимые азы для старта бизнеса и его ведения. Обучение проводится как онлайн, так и офлайн.

«Обучение помогло мне посмотреть на выстраивание бизнеса комплексно. Обратить внимание на критичные моменты, без которых он может остановиться. Спикеры познакомили меня с рядом инструментов, о которых я не знала. Благодаря новой информации я заново просчитала свое предприятие, нашла варианты», — отметила выпускница «Стартап-школы МБМ» Ольга Миляева.

Также в рамках проекта проводятся отраслевые курсы для представителей креативного сектора и самозанятых, сферы общепита и бьюти-индустрии. Только в 2022 г. «Стартап-школу МБМ» окончили свыше 1800 человек.

Создать и развить свой стартап поможет программа «Онлайн-Акселератор». С запуска в 2020 г. ее прошли более 3000 человек. Этот онлайн-курс из семи образовательных модулей пошагово учит построению бизнеса: от проработки идеи и подбора команды до составления бизнес-плана и финансового анализа.

Четвертый год подряд проходят отраслевые бизнес-акселераторы. В 2022 г. доступны программы для компаний сферы общепита, онлайн-продаж, а также индустрии развлечений. Заявки на участие принимают до 28 октября 2022 г.

Популярна у предпринимателей программа «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками», где за два месяца выводят бизнес на новый уровень. Стартовавший в 2021 г. курс прошли свыше 1000 человек.

«Самое главное, что я поняла за время проекта — у меня есть ресурс на то, чтобы развиваться дальше. Появилось желание попробовать зайти в регионы. Мы подружились с командой, на потоке оказалось много творческих людей, они помогают мне с мотивационными тренингами для персонала», — сказала предприниматель Татьяна Горбачева.

С 2021 г. для столичных предпринимателей введен многоуровневый формат бизнес-обучения. Он состоит из конференции или форума и онлайн-курса из нескольких вебинаров, объединенных общей темой. В 2022 г. рассматривались самозанятость, маркетинг, финансы, бухгалтерия и налоги, госзакупки и прочие.

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Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, помогает москвичам открывать и развивать свое дело. Жители могут поучаствовать в отраслевых мероприятиях, образовательных и акселерационных программах, узнать о мерах поддержки, получить консультацию в центрах услуг для бизнеса.