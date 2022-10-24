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100 тыс. школьников подали заявки на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

Порядка 40 тыс. человек уже прошли вступительные испытания и приступили к обучению, остальные начнут занятия до 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Самые популярные языки программирования: Python, Java, C++, C#.

Обучение проводят крупные образовательные ИТ-организации – «Яндекс», «Фоксфорд», «Алгоритмика», университет «Иннополис», «», «Учи.ру» и др. Все они присоединились к реализации проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Запланированный показатель достигнут за полтора месяца. Сейчас Минцифры работает над увеличением количества мест для обучения.

Подать заявление на обучение может сам школьник, его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг». Записаться на курсы можно на «Госуслугах». После заполнения заявки школьнику нужно пройти вступительный тест.

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