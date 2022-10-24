Datana вступила в ассоциацию «Руссофт»

Datana (входит в группу «Ланит») стала полноправным членом ассоциации «Руссофт», которая представляет индустрию разработки ПО в России и содействует ее развитию и экспорту программных продуктов и услуг. «Руссофт» даёт возможности для выхода на глобальный рынок, так как за годы работы ассоциации удалось наладить прямые отношения с Индией, Китаем и рядом других стран. Datana видит в этом направлении потенциал развития своих решений.

Ещё одним важным моментом является продвижение интересов индустрии на государственном уровне. Это позволяет членам ассоциации инициировать внесение изменений в российское законодательство. После обсуждения предложения дорабатываются экспертами и представляются в соответствующие ведомства от имени «Руссофт» напрямую либо через ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), где «Руссофт» возглавляет комитет по разработке и экспорту ПО.

Владимир Захаров, генеральный директор Datana, сказал: «Диалог с государством и регуляторами надо строить не от имени одной ИТ-компании, а от организации, объединяющей сотни компаний. Мы считаем, что «Руссофт» прекрасно справляется с этой задачей».