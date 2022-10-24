Еще больше информации: на инвестпортале обновили рассылку о новых объектах торгов

На инвестиционном портале Москвы доработали рассылку с уведомлениями о публикации новых объектов торгов. Подборки лотов стали более информативными, они дополнены фотографиями, адресом, информацией о начальной цене, площади и датой окончания приема заявок. Это поможет предпринимателям получать больше информации прямо в письме и быстрее находить интересные объекты для инвестиций. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

На сегодняшний день информационную рассылку инвестпортала получают как предприниматели, регулярно участвующие в городских аукционах, так и жители, желающие найти выгодное предложение о квартире или помещении для небольшого бизнеса.

«Раньше рассылка содержала только названия и ссылки на объекты, а чтобы узнать о них подробнее, надо было перейти на инвестпортал в карточку конкретного лота. Теперь в каждом письме пользователям будет приходить структурированная подборка новых объектов с фотографией и указанием основной информации о стартовой цене, адресе и сроках заявочной кампании. Эти сведения помогут предпринимателям предварительно изучить объекты прямо в письме и быстро отобрать те лоты, которые лучше всего подходят для решения их задач», — отметил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Теперь каждое письмо рассылки содержит блок с навигационными ссылками на четыре основных раздела инвестпортала, а из карточек подборки пользователи могут сразу перейти на страницу объекта или в раздел «Мои торги» личного кабинета, чтобы подробнее изучить лотовую документацию и характеристики объекта.

«В разделе инвестпортала “Имущество от города” ежедневно публикуется информация по новым лотам городской недвижимости, выставленной на торги. Сейчас там представлено более 3200 объектов. Если лотов, соответствующих требованиям, на портале нет, пользователи могут подписаться на рассылку по заданным критериям: расположению, площади, назначению, цене и другим параметрам. Обновленная форма писем позволит заинтересованным жителям, инвесторам и предпринимателям получать более информативные данные о предлагаемой недвижимости и быстрее найти подходящий объект», — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Чтобы настроить подписку на обновления по выбранному типу объектов, в разделе «Имущество от города» нужно задать параметры фильтра поиска, нажать «Показать» и после этого «Подписаться на фильтр». Письма с уведомлениями о публикации новых объектов по заданному фильтру будут приходить на электронный адрес, указанный в личном кабинете пользователя. Кроме того, пользователи инвестпортала могут подписаться на ежемесячную рассылку инвестиционного дайджеста, а также на новости инвестиций в Москве. Эти и другие онлайн-сервисы портала доступны по ссылке.

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Инвестиционный портал Москвы заработал в феврале 2014 г. За это время он стал полноценным виртуальным офисом инвестора. Всего на сайте зафиксировано более 17,4 млн посещений, свыше 1,7 млн — в 2022 г. На сегодняшний день инвестпортал столицы предлагает бизнесу 31 онлайн-сервис. С их помощью можно напрямую связаться с Правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, в том числе антикризисной, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и др.