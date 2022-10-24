IT_One вошла в состав экспертного совета АНО «Открытый код»

IT_One примет участие в формировании российского сегмента Open Source. Представители компании вошли в состав нескольких комитетов экспертного совета АНО «Открытый код» – профессионального сообщества, реализующего консультативные функции этой организации.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Открытый код» зарегистрирована в апреле 2022 г. Ее деятельность сфокусирована на создании, поддержании и развитии экосистемы разработчиков и пользователей системного и прикладного программного обеспечения с использованием принципов открытого исходного кода. Одной из ключевых задач АНО заявлено участие в формировании российского национального репозитория открытого ПО.

В рамках созданной структуры действует экспертный совет, постоянный консультативный орган. Среди его задач – координация деятельности АНО «Открытый код», выработка рекомендаций по развитию экосистемы разработки системного и прикладного ПО с использованием Open Source, подготовка просветительских мероприятий и образовательных программ. В него вошли представители Минцифры, профессиональных сообществ и компаний-разработчиков, профильные специалисты, индивидуальные эксперты и разработчики.

Экспертный совет АНО «Открытый код» состоит из пяти комитетов: организационно-аналитического, технического, юридического, образовательного и финансово-экономического. Первое, установочное заседание совета, общее для всех, состоялось в середине сентября 2022 г. Такие заседания будут проводиться периодически. Помимо этого, постоянное взаимодействие членов совета проходит в онлайн режиме в текстовом формате и формате ВКС.

Компания IT_One сегодня представлена в составе трех комитетов экспертного совета. Технический комитет занимается рекомендациями по выбору технологий создания, поддержки и совершенствования национального репозитория. Образовательный комитет – разработкой и реализацией информационно-образовательной стратегии и плана работы АНО с профильными образовательными организациями. В оба эти подразделения вошли главный руководитель программы IT_One Александр Богуцкий и директор по технологическому развитию IT_One Дмитрий Шилов. Александр Богуцкий также принимает участие в работе организационно-аналитического комитета Экспертного совета – структуры, ответственной за рекомендации в области стратегических и тактических планов сообщества.

Таким образом, экспертиза IT_One может быть использована для доработки проекта «Стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 г.», развития национального репозитория свободного программного кода, выработки рекомендаций по проектам предлагаемых АНО решений, подготовке предложений и рекомендаций по вопросам создания, поддержки и развития экосистемы программного обеспечения с использованием принципов открытого исходного кода.

«Компания IT_One активно использует Open Source во всех своих проектах. Для нас крайне важно участвовать в деятельности профессионального сообщества, развивать собственную экспертизу и поддерживать государственные инициативы в этой области. Благодаря этому IT_One сможет повысить свой авторитет как контрибьютора кода, использовать последние достижения российских разработчиков в собственных продуктах для заказчиков, привлекать новых сотрудников на интересные проекты», – сказал Дмитрий Шилов.

До недавнего времени в России не было внутреннего сообщества разработчиков Open Source и национальной платформы, но российские программисты активно участвовали в деятельности глобальных сообществ. В проекте «Стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 г.» указано, что Россия входит в десятку крупнейших контрибьюторов международных проектов с открытым кодом. Сегодня, в условиях санкционных рисков, снижается надежность публичных репозиториев вроде GitHub или GitLab, размещенный в них открытый код подвергается компрометации и перестает быть доверенным.

Поэтому в стране активно развивается государственный экспериментальный проект по созданию Национального репозитория Open Source – общедоступного хранилища свободного программного кода, разработанного российскими учреждениями госсектора и коммерческими компаниями. Предполагается, что разработчики ПО смогут бесплатно применять этот код в собственных программных продуктах, в том числе в качестве альтернативы зарубежному Open Source. Проведение данного эксперимента нормативно закреплено постановлением Правительства РФ от 10 октября 2022 г. №1804.

«Создание национального репозитория как нового доверенного пространства для отечественных разработчиков – проект, призванный обеспечить России цифровой суверенитет и являющийся условием национальной безопасности», – отметила Любовь Орлова, директор АНО «Открытый код».