«Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022

«Лаборатория Касперского» примет участие в конференции «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». На мероприятии спикеры обсудят цифровизацию экономики в ближайшие годы.

С докладом «Защита от продвинутых угроз» выступит руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев. Он расскажет об основных рисках для бизнеса и состоянии киберзащиты предприятий на текущий момент, а также возможностях набора продуктов и сервисов для защиты бизнеса — Kaspersky Optimum Security.

«По данным „Лаборатории Касперского“, с января по май число киберинцидентов в российских компаниях увеличилось более чем на треть (38%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, — отметил Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского». — Для того, чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и отражать атаки до того, как они нанесут весомый ущерб, компаниям необходима проверенная защита от сложных угроз, включающая технологии анализа и реагирования на скрытые угрозы, обучение сотрудников, и многое другое. Kaspersky Optimum Security может стать одним из решений».