EdTech-проект WakeUp привлек $250 тыс. от бизнес-ангелов

Основатель первой Академии soft skills WakeUp привлек частные инвестиции в размере $250 тыс. Деньги пойдут на развитие нового для рынка корпоративного образования моно-продукта по soft skills компетенциям, а также на масштабирование продукта внутри России.

WakeUp – аккредитованная ИТ-компания, разработчик программного обеспечения, образовательной ИТ-платформы и онлайн курсов дополнительного профессионального образования, как для частных клиентов, так и для корпоративного сектора. Академия WakeUp предлагает программы по развитию Power Skills для команд, Soft Skills для сотрудников, Manager Skills для руководителей.

Компания специализируется на soft skills решениях с 2019 г., и в продуктовый портфель уже входит 11 образовательных программ, направленных на развитие и усиление необходимых профессиональных бизнес-компетенций для сотрудников inhouse-подразделений компаний, а также менеджмента среднего звена. Все курсы построены в формате бизнес-симулятора и с механикой сторителлинга.

С конца 2021 г. в арсенале WakeUp появился еще один продукт – направление, сфокусированное только на soft skills и разработанное только для команд и их руководителей. Это моно-продукт, архитектура которого построена из нулевого модуля диагностики и 45 модулей, каждый из которых – это отдельный микро-лернинг, нацеленный на «прокачку» определенного «мягкого навыка». ДНК моно-продукта – это гибкая матрица из множества «мягких навыков», которые после прохождения командной диагностики группируются в набор необходимых микро-лернингов, обучение по которым необходимо пройти лидеру и его команде, чтобы стать эффективнее и результативнее. Ничего лишнего – только те soft skills, которые требуются клиенту и его команде. В этом и заключается особенность нового моно-продукта – предлагать клиентам не классические коробочные решения, а персонифицированный набор.

Василий Чуранов, основатель академии WakeUp: «Впервые в России навыки раскрытия потенциала коллектива может получить каждый руководитель. Задача современного бизнес управления сейчас заключается в том, чтобы найти ответ, как улучшить бизнес-результаты, получая удовольствие от работы в классном коллективе. Soft skills это новые Power skills, без которых уже не обойдется ни один успешный бизнес в современных реалиях, это то, что поможет вам сохранить и укрепить команду и выйти на новые уровни бизнес-результатов. Наши краткосрочные планы — это максимальный охват корпоративных клиентов в России во всех сегментах за исключением продуктового, и выход на рынки Казахстана и дружественных стран СНГ. Для этих рынков мы дополнительно будем адаптировать продукт и платформу для взаимодействия».

Сейчас в полноценном режиме в работу запущены первые пять soft skills, объединенные в один бизнес-интенсив «Команда №1», и в пилотной стадии, находятся следующие 10 «мягких навыков». К концу 2022 г. WakeUp планирует их также сделать доступными для корпоративных клиентов.